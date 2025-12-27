Испанский гранд отказался "подобрать" футболиста сборной Украины, которого выгоняет "Рома"
Руководство "Ромы" активно ищет варианты для своего нападающего Артема Довбика, однако один из главных потенциальных адресатов отказался рассматривать этот вариант. Мадридский "Атлетико" не увидел смысла в трансфере украинца и отклонил предложение римского клуба.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, в последние дни между "Ромой" и "Атлетико" состоялись переговоры, в ходе которых римляне попытались предложить мадридскому клубу 28-летнего футболиста сборной Украины. При этом Романо подчеркнул, что речь идет не о полноценной трансферной новости, а о закулисном эпизоде, произошедшем во время контактов двух клубов.
По словам Романо, "Атлетико" отказался от идеи подписания украинского форварда по спортивным причинам. В мадридском клубе уже есть Александр Серлот, а игровые характеристики норвежца и Довбика практически идентичны, из-за чего руководство испанской команды не увидело необходимости в таком усилении.
Романо также подтвердил, что Довбик остается главным кандидатом на выход из "Ромы". Клуб продолжает искать покупателей и варианты трудоустройства нападающего, поскольку он не вписывается в игровые требования главного тренера Джанпьеро Гасперини.
Помимо "Атлетико", украинец был предложен ряду клубов Англии и Испании, а его будущее может проясниться в ближайшее трансферное окно.
В чемпионате Испании сезона 2023/24 Довбик сыграл 36 матчей за "Жирону" и забил 24 гола, став лучшим бомбардиром Ла Лиги. Всего за время выступления в Испании украинский форвард провел 39 официальных матчей во всех турнирах и отметился 25 забитыми мячами.
