'Теперь он почувствует': Фьюри с насмешками над Усиком высказался о реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) в очередной раз пообещал победить Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше. Цыганский король, как называют британца, выразил уверенность в том, что в первом поединке 18 мая украинец действовал на пределе своих возможностей.

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Об этом Фьюри заявил в интервью Sky Sports Box Office. По словам 36-летнего боксера из Моркама, если Усику не удалось его нокаутировать весной, то этого и подавно не произойдет 21 декабря, когда соперники вновь встретятся в ринге. Тайсон добавил, что готов к яркому противостоянию.

"Он нанес в мае свои лучшие удары. У него был с десяток ударов точно в цель. И он не смог меня уронить. Так что если он не смог этого сделать, когда я был на неуверенных ногах, то он этого не сделает и сейчас. Он сделал все, чтобы меня нокаутировать, но ему это не удалось. Когда он нанес свой лучший удар, я оглянулся на него и улыбнулся. Сейчас он почувствует гнев и угрозу. Мне нужно доказать свою правоту. Я бил его тяжелыми апперкотами, мне понравилось. Я готов к рок-н-роллу", – сказал Фьюри.

Отметим, что Тайсон считается аутсайдером противостояния в ближайшую субботу. Так эксперты GGBET уверяют в том, что ставка на бокс Усик – Фьюри 2 с коэффициентом 1,68 на победу украинца имеет наибольшее шансы стать выигрышной. Индекс на триумф британца составляет 2,62. А ничья оценивается котировкой 18,00.

Накануне Фьюри рассказал о том, что собирался перенести реванш с Усиком. Также британец сделал категоричное заявление о предстоящем бое, в проведение которого внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он также ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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