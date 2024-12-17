Фьюри переносит реванш с Усиком? Тайсон рассказал о решении и штрафе в 10 млн

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассматривал возможность переноса реванша с Александром Усиком (22-0, 14 КО), который намечен на 21 декабря. Цыганский король, как называют британца, был готов даже выложить 10 миллионов фунтов штрафа (12,7 млн долларов), но в итоге не решился пойти на такой шаг.

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Об этом Фьюри рассказал в интервью Sky Sports. По словам британского супертяжа, он провел отличный тренировочный лагерь, изменив традиционный для себя план с небольшим количеством спаррингов, и хорошо подготовился к повторному противостоянию против украинского соперника.

"В этот раз все было намного легче. Я провел много спаррингов и смог правильно тренироваться, хотя ни для кого не секрет, что раньше я не проводил много спаррингов. Если подумать, я бы мог немного отсрочить бой, что обошлось бы мне в 10 миллионов фунтов, но этом не имеет значения. Мы находимся в нынешней точке и я собираюсь выполнить свою работу в субботу вечером", – сказал Фьюри.

Отметим, что британец считается аутсайдером поединка. Аналитики GGBET предлагают ставку на бой, в котором во второй раз подерется Усик против Фьюри , с коэффициентом 2,62 на победу Тайсона. Ничья оценивается котировкой 18,00. А показатели на успех украинца достигают уровня 1,68.

Накануне наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он также ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Александр прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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