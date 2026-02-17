Теннисистка Костюк рассказала, что с ней произошло после новости о дисквалификации Гераскевича на ОИ-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что очень близко к сердцу восприняла дисквалификацию скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026. По словам киевлянки, отказ соотечественнику выступить в Милане в "шлеме памяти" укрепляет тенденцию несправедливости в отношении спортсменов из нашей страны на фоне продолжения Россией преступной войны.

Видео дня

Об этом Костюк заявила в интервью австралийскому изданию Her Way Sports Media, который опубликовал соответствующее видео на странице в социальной сети Instagram. Вторая ракетка Украины подчеркнула, что после отстранения Гераскевича расплакалась и была в ярости.

"Я узнала об этом решении во время перерыва между тренировками и просто разрыдалась в ванной, потому что восприняла это очень близко к сердцу, особенно как спортсменка. У меня возникло чувство ярости и глубокой несправедливости в мире, учитывая ежедневные страдания и ту катастрофу, через которую ежедневно проходят украинцы, включая мою семью и моих друзей... Подобное, в дополнение ко всему прочему, просто не укладывается в моей голове", – сказала Костюк.

Напомним, Гераскевичу запретили выступить на Олимпиаде в шлеме с изображением жертв российской агрессии. Украинец оспорил свою дисквалификацию, но суд отклонил его протест.

Ранее в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Решение МОК по Гераскевичу раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил спортсмена орденом Свободы. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. Со своей стороны, Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Гераскевич отказался возвращаться на Олимпийские игры-2026 после того, как МОК восстановил его аккредитацию. Также он призвал к дисквалификации президента МОК Кирсти Ковентри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!