'Мы будем такими же стойкими, как украинцы': сенатор Блюменталь заявил, что Россия целенаправленно атакует американский бизнес в Украине

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил в Киеве, что Россия целенаправленно атакует американский бизнес в Украине. Он пообещал привлечь больше внимания граждан США к этим нападениям во время своего девятого визита в Украину.

Видео дня

Об этом сенатор сказал во время общения с прессой в украинской столице. Корреспондент Укринформа передает его слова с места события и приводит ключевые заявления политика по ситуации.

Девятый визит в Украину

Блюменталь отметил, что во время очередного приезда в Украину он снова увидел последствия российских атак. По его словам, мишенью становятся не только объекты инфраструктуры, но и предприятия, связанные с американским бизнесом.

"Владимир Путин атакует американские заводы и штаб-квартиры здесь, в Украине, ракетами и беспилотниками", – подчеркнул сенатор.

Он также заверил, что Соединенные Штаты не будут сворачивать свое экономическое присутствие. "Мы будем такими же стойкими, как и народ Украины", – сказал политик, добавив, что такие действия России требуют большего внимания со стороны американского общества.

Призыв к возмущению

Сенатор отдельно подчеркнул, что удары по предприятиям имеют системный характер. По его словам, речь идет о целенаправленных и неоднократных атаках.

"Но американский народ должен понимать, что бизнес здесь и некоторые ведущие представители американского бизнеса были целенаправленно, неоднократно и безжалостно атакованы Россией", – отметил Блюменталь.

Он добавил, что такого рода нападения должны вызвать еще большее возмущение, чем уже наблюдается сейчас. Сенатор подчеркнул необходимость более широкого информирования американского общества о последствиях этих атак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Зеленский провел в Киеве встречу с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом. Глава государства поблагодарил сенаторов за двухпартийную поддержку Украины и отметил вклад президента США Дональда Трампа и его команды. Во время встречи обсуждали усиление санкций против России, энергетическую поддержку Украины и вопрос возвращения похищенных россиянами украинских детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!