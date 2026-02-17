Правительство завершило нормативное оформление реформы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). После обновления профильного закона Кабмин утвердил пакет подзаконных актов, которые детализируют порядок отбора управляющих арестованного имущества, механизмы контроля за их деятельностью и правила формирования стоимости услуг. Если раньше речь шла об общих принципах перезагрузки системы, то теперь речь идет о конкретных алгоритмах работы.

Одним из первых практических шагов стало введение дифференцированного подхода к активам, передаваемым в управление. Вместо универсальной процедуры теперь учитывается сложность и экономический вес объекта:

Для активов, не требующих сложного операционного сопровождения, предусмотрена более оперативная процедура определения управляющего.

Зато в случаях, когда речь идет о предприятиях или значительных корпоративных правах, применяется расширенный механизм с привлечением специализированной комиссии.

Такой подход выглядит логичным: управление небольшим объектом и управление действующим бизнесом – это разные задачи, которые требуют разного уровня экспертизы. Именно дифференциация позволяет избежать формального подхода и привлекать профильных управляющих к сложным активам.

Вторым ключевым элементом реформы стала формализация оценки эффективности управления. Утвержден порядок, определяющий критерии, по которым будет анализироваться работа управляющих. Отныне "эффективность" должна получить измеряемый характер, а не оставаться оценочным понятием.

Кроме того, установлен порядок расчета ожидаемой стоимости услуг по управлению активами, что должно приблизить процедуры к стандартам публичных закупок. Это важно, ведь прозрачность управления невозможна без прозрачного ценообразования.

В теории выстраивается системная модель: конкурс – профессиональный отбор – контроль – финансовая прозрачность.

Однако именно на этом этапе возникает более сложный вопрос – не создает ли новая модель риск концентрации полномочий?

Несмотря на обновленные процедуры, принятие ключевых решений по определению управляющего, оценки эффективности и продления или прекращения договоров остается в пределах одного институционального центра – АРМА. Даже при наличии комиссионных механизмов именно Агентство фактически организует и администрирует процесс.

И именно здесь проходит тонкая грань между регулированием и потенциальной дискрецией.

Украина и ЕС: в чем разница моделей

Если сравнивать украинскую модель с европейскими подходами, отличие заключается не столько в самих процедурах, сколько в институциональной архитектуре.

В Украине АРМА одновременно организует конкурс, определяет критерии, формирует комиссии и принимает финальные решения по управляющему. Даже при наличии коллегиальных механизмов центр администрирования процесса остается единым.

В странах ЕС модель построена иначе:

В Италии решения по управлению конфискованными активами принимаются в тесном взаимодействии с судебной системой, а ключевые шаги сопровождаются многоуровневым согласованием.

Во Франции агентство по управлению активами функционирует в системе постоянного финансового аудита и судебного контроля.

В Нидерландах значительная часть решений по активам связана с прокуратурой и судебными органами, что создает баланс между административным и процессуальным контролем.

Европейский подход базируется на принципе сдержек и противовесов: административный орган не является единственным носителем дискреции .

Украинская модель пока делает ставку на процедурную детализацию внутри одного органа. Это может работать эффективно – при условии прозрачности, открытости конкурсов и реального механизма обжалования. Но именно концентрация полномочий без достаточного внешнего баланса является тем фактором, который вызывает наибольшие вопросы со стороны бизнеса.

Для потенциальных управляющих новые правила означают повышение требований к профессиональной способности и усиление конкуренции. Для бизнеса, активы которого могут передаваться в управление, – шанс на более структурированный и предсказуемый механизм взаимодействия с государством. Но вместе с тем и необходимость внимательно следить за практикой применения этих норм.

Реформа АРМА перешла из плоскости деклараций в плоскость практической имплементации. И именно здесь начинается самый сложный этап. Потому что четко прописанные процедуры еще не означают их одинакового и беспристрастного применения .

Если новые механизмы будут работать формально или выборочно, это лишь углубит недоверие бизнеса к системе управления арестованными активами. Если же будет обеспечена реальная конкуренция, прозрачность принятия решений и независимый контроль – реформа действительно может стать институциональным переломом.

Главный тест для новой модели – не количество принятых постановлений, а уровень практической беспристрастности и открытости. Именно это определит, станет ли обновление АРМА шагом к европейским стандартам управления активами или только очередной нормативной перезагрузкой без системной трансформации.