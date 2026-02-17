Земля в шаге от вымирания? Почему ученые забили тревогу

Мир сталкивается с последствиями климатических процессов, о которых ученые предупреждали годами. Экстремальные явления, таяние ледников и деградация экосистем все чаще выходят за пределы прогнозов. Новые данные свидетельствуют: человечество может приближаться к точке, после которой остановить глобальные изменения станет невозможно.

Об этом говорится в материале издания The Guardian, которое ссылается на исследование, опубликованное в научном журнале One Earth. Ученые пришли к выводу, что ключевые климатические системы планеты находятся в значительно более уязвимом состоянии, чем считалось ранее.

Исследователи отмечают: действующие международные климатические обязательства не соответствуют масштабам угрозы. По их словам, даже частичное нарушение стабильности природных систем может запустить цепную реакцию с катастрофическими последствиями для всей планеты.

Климатические переломные точки и сценарий "тепличной Земли"

В центре анализа – так называемые климатические "переломные точки". Речь идет о моментах, после которых экосистемы уже не способны самостоятельно восстановиться, а их коллапс провоцирует разрушение других природных механизмов. В частности, под угрозой оказались ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктиды, вечная мерзлота севера и тропические леса Амазонии.

Ученые предостерегают: совокупный эффект таких сбоев может привести к сценарию так называемой "тепличной Земли", при котором средняя температура планеты в долгосрочной перспективе вырастет примерно на 9 градусов по Фаренгейту по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это означало бы радикальные изменения условий жизни, непригодные для большинства современных обществ.

Экологический ученый Christopher Wolfe из организации Terrestrial Ecosystems Research Associates отмечает, что ни политики, ни общественность в полной мере не осознают масштаба рисков. По его словам, пересечение даже нескольких таких порогов может окончательно направить планету к необратимому климатическому сценарию.

Социальное неравенство и политические барьеры

Особенно тревожным, по оценкам экспертов, является социальное измерение климатического кризиса. Больше всего от последствий глобального потепления страдают беднейшие регионы мира, которые в то же время имеют меньше всего возможностей влиять на принятие решений. Несмотря на рост климатических движений, реальная власть остается сосредоточенной в руках узкого круга сверхбогатых групп и корпораций.

Профессор University of Manitoba David Camfield, автор книги Future on Fire, объясняет, что влияние крупного капитала способно парализовать даже правительства с широкой общественной поддержкой. Инвестиционное давление, действия кредитных агентств и риск рыночных потрясений существенно ограничивают возможности для решительных климатических реформ.

По мнению ученого, преодолеть эти барьеры можно только через массовое общественное давление и коллективные действия. Без ослабления контроля экономических элит над политикой шансов на справедливый и эффективный климатический переход остается все меньше, а время для принятия решений стремительно истекает.

