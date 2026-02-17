Начался Китайский Новый год: почему нельзя выносить мусор и мыть голову
Когда Европа уже полностью отошла от сезона новогодних праздников, начало года по лунному календарю начинают отмечать в Азии. Так 17 февраля 2026 года наступает Чуньцзе – китайский Праздник весны, который знаменует собой начало нового календарного цикла.
В Азии (не только в самом Китае) этот праздник обожают и считают едва ли не главным. OBOZ.UA рассказывает, почему его дата всегда меняется, чего не стоит делать во время празднований и какими традиционными блюдами китайцы желают друг другу удачного года.
Когда празднуют Китайский Новый год 2026
Праздник Чуньцзе, не имеет фиксированной даты, поскольку рассчитывается по лунно-солнечному календарю. Он начинается во время второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2026 году эта дата выпадает на 17 февраля. Традиционно новогодние торжества продолжаются 15 дней и завершаются ярким Праздником фонарей, который в этом году придется на 3 марта.
Согласно китайскому зодиаку, каждый год проходит под покровительством одного из двенадцати животных и одной из пяти стихий. Так 2026 год – это год Огненной Лошади. Лошадь в китайской культуре символизирует скорость, энергию, независимость и успех, а стихия Огня добавляет этому знаку страсти и динамизма. Считается, что годы Лошади обычно приносят стремительные изменения, экономическое движение и много путешествий. Китайцы верят, что этот год способствует тем, кто готов упорно работать и быстро принимать решения, однако предостерегают от излишней импульсивности, присущей "огненному" животному.
Чего нельзя делать в Китайский Новый год
Китайцы очень серьезно относятся к тому, как нужно вести себя во время празднований, поскольку верят: как проведешь первые дни года, таким будет и весь последующий период. Поэтому они стараются придерживаться целого перечня запретов, чтобы не сглазить себя и близких.
- Нельзя убирать и выносить мусор. В первые два дня Нового года веник и тряпка под строгим запретом. Считается, что уборкой можно "вымести" удачу и богатство, которые только что пришли в дом. Мусор также не выносят, чтобы не потерять благосостояние.
- Табу на мытье и стрижку волос. В китайском языке слово "волосы" звучит так же, как первая часть слова "процветание". Поэтому мыть голову в первый день года – означает буквально "смывать богатство". А вот стричься по китайским поверьям нельзя в течение всего первого месяца, чтобы не оборвать связь с успехом.
- Не стоит брать в руки острые предметы. Ножницы, ножи и иглы лучше спрятать. Считается, что их лезвия и острия "разрезают" нити судьбы и удачи. Это также практическое предостережение: любая травма или кровь в эти дни считаются очень плохой приметой, предвещающей несчастье.
- Никаких займов и разговоров о долгах. Одалживать деньги или требовать возврата долга во время празднования – к финансовым проблемам на весь год. Китайцы стараются закрыть все долговые обязательства до наступления новогодней ночи.
- Табу на белую и черную одежду. Эти цвета традиционно ассоциируются с трауром и похоронами. Зато все одеваются в красное, поскольку этот цвет отпугивает злых духов (монстра Няня) и притягивает радость и процветание.
- Запрет на ссоры и слезы. В китайской традиции плакать в Новый год – значит плакать весь год. Даже если дети капризничают, родители стараются их не ругать, чтобы сохранить гармоничную атмосферу "фу" (счастья) в доме.
- Никакой новой обуви. В кантонском диалекте слово "обувь" звучит так же, как слово "тяжелый". Поэтому считается, что тот, кто обновит гардероб в течение первых 16 дней Нового года, обрекает себя на "тяжелые времена" до следующей весны. Также не стоит дарить обувь – это считается пожеланием неудач как дарителю, так и получателю.
- Нельзя спать, но и будить того, кто уснул, тоже табу. Тем, кто любит прилечь вздремнуть после обеда, в эти дни лучше воздержаться от такой привычки. Существует поверье, что сон во время празднований и визитов гостей сделает человека ленивым и непродуктивным на весь год. К тому же спать, когда в доме гости – это элементарная невежливость, которая отпугивает добрую энергию. Но если уж кого-то сморило в первый день года, трогать его тоже нельзя. Говорят, что человека, которого разбудили силой, весь год будут гонять по поручениям и заставлять работать без остановки. Поэтому, если вы заботитесь о заснувшем, просто дайте ему отдохнуть. Это буквально залог профессиональной свободы.
- Книги – к поражению. Слово "книга" в кантонском диалекте является омонимом к слову "проигрывать" или "поражение". Покупать книги во время новогоднего фестиваля – это все равно что собственноручно пригласить неудачу в свою жизнь. Даже самые ярые студенты-отличники в первый день Нового года стараются не читать даже ради удовольствия, боясь "потерять хватку" и интеллектуальное преимущество.
Блюда на удачу
Когда речь заходит о китайской кухне, то на Новый год, каждый ингредиент на праздничном столе превращается в зашифрованное пожелание богатства. Китайцы верят: если наполнить желудок правильными символами, кошелек в следующие двенадцать месяцев тоже не будет пустовать. Поэтому, чтобы притянуть в свою жизнь деньги, они готовят специальные блюда.
- Пельмени цзяоцзы. Это едва ли не самый главный символ богатства. Дело в том, что по своей форме они напоминают традиционные серебряные и золотые слитки, которые были в обращении во времена имперского Китая. Существует легенда: чем больше пельменей ты съешь во время новогоднего ужина, тем больше денег заработаешь в следующем году. Иногда внутрь одного из них прячут монету – тому, кому она достанется, обещают сказочный успех.
- Целая рыба. В основе этого обычая лежит игра слов. В китайском языке слово "рыба" (yú) звучит точно так же, как слово "излишек" или "остаток". Популярное новогоднее пожелание "Nian nian you yu" означает "пусть каждый год у вас остается излишек (денег/еды)". Важно подавать рыбу целой – с головой и хвостом, что символизирует хорошее начало и удачное завершение любого дела.
- Весенние блинчики. Эти жареные блины с начинкой по форме и золотистым цветом напоминают золотые батоны или слитки. Отсюда и ассоциация: съесть такой рулетик – это все равно что "проглотить" кусочек золота на удачу.
- Клейкий рисовый пирог. Название этого сладкого блюда звучит как фраза "высший год". Для китайцев это символ карьерного роста, повышения зарплаты и общего улучшения уровня жизни. Если кто-то хочет получить новую должность на работе или развить свой бизнес, этот десерт должен быть на столе первым.
- Танъюань. Это сладкие рисовые шарики, которые обычно едят на 15-й день (Праздник фонарей). Их круглая форма символизирует полноту, единство семьи и "округление" всех финансовых дел без потерь.
Тем временем в Украине на этой неделе продолжается Масленица. OBOZ.UA рассказывает, что означает каждый день Масленицы и какие традиции празднования существуют в нашей стране.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.