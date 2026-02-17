Начался Китайский Новый год: почему нельзя выносить мусор и мыть голову

Когда Европа уже полностью отошла от сезона новогодних праздников, начало года по лунному календарю начинают отмечать в Азии. Так 17 февраля 2026 года наступает Чуньцзе – китайский Праздник весны, который знаменует собой начало нового календарного цикла.

В Азии (не только в самом Китае) этот праздник обожают и считают едва ли не главным. OBOZ.UA рассказывает, почему его дата всегда меняется, чего не стоит делать во время празднований и какими традиционными блюдами китайцы желают друг другу удачного года.

Когда празднуют Китайский Новый год 2026

Праздник Чуньцзе, не имеет фиксированной даты, поскольку рассчитывается по лунно-солнечному календарю. Он начинается во время второго новолуния после зимнего солнцестояния. В 2026 году эта дата выпадает на 17 февраля. Традиционно новогодние торжества продолжаются 15 дней и завершаются ярким Праздником фонарей, который в этом году придется на 3 марта.

Согласно китайскому зодиаку, каждый год проходит под покровительством одного из двенадцати животных и одной из пяти стихий. Так 2026 год – это год Огненной Лошади. Лошадь в китайской культуре символизирует скорость, энергию, независимость и успех, а стихия Огня добавляет этому знаку страсти и динамизма. Считается, что годы Лошади обычно приносят стремительные изменения, экономическое движение и много путешествий. Китайцы верят, что этот год способствует тем, кто готов упорно работать и быстро принимать решения, однако предостерегают от излишней импульсивности, присущей "огненному" животному.

Чего нельзя делать в Китайский Новый год

Китайцы очень серьезно относятся к тому, как нужно вести себя во время празднований, поскольку верят: как проведешь первые дни года, таким будет и весь последующий период. Поэтому они стараются придерживаться целого перечня запретов, чтобы не сглазить себя и близких.

Нельзя убирать и выносить мусор. В первые два дня Нового года веник и тряпка под строгим запретом. Считается, что уборкой можно "вымести" удачу и богатство, которые только что пришли в дом. Мусор также не выносят, чтобы не потерять благосостояние.

Табу на мытье и стрижку волос. В китайском языке слово "волосы" звучит так же, как первая часть слова "процветание". Поэтому мыть голову в первый день года – означает буквально "смывать богатство". А вот стричься по китайским поверьям нельзя в течение всего первого месяца, чтобы не оборвать связь с успехом.

Не стоит брать в руки острые предметы. Ножницы, ножи и иглы лучше спрятать. Считается, что их лезвия и острия "разрезают" нити судьбы и удачи. Это также практическое предостережение: любая травма или кровь в эти дни считаются очень плохой приметой, предвещающей несчастье.

Никаких займов и разговоров о долгах. Одалживать деньги или требовать возврата долга во время празднования – к финансовым проблемам на весь год. Китайцы стараются закрыть все долговые обязательства до наступления новогодней ночи.

Табу на белую и черную одежду. Эти цвета традиционно ассоциируются с трауром и похоронами. Зато все одеваются в красное, поскольку этот цвет отпугивает злых духов (монстра Няня) и притягивает радость и процветание.

Запрет на ссоры и слезы. В китайской традиции плакать в Новый год – значит плакать весь год. Даже если дети капризничают, родители стараются их не ругать, чтобы сохранить гармоничную атмосферу "фу" (счастья) в доме.

Никакой новой обуви. В кантонском диалекте слово "обувь" звучит так же, как слово "тяжелый". Поэтому считается, что тот, кто обновит гардероб в течение первых 16 дней Нового года, обрекает себя на "тяжелые времена" до следующей весны. Также не стоит дарить обувь – это считается пожеланием неудач как дарителю, так и получателю.

Нельзя спать, но и будить того, кто уснул, тоже табу. Тем, кто любит прилечь вздремнуть после обеда, в эти дни лучше воздержаться от такой привычки. Существует поверье, что сон во время празднований и визитов гостей сделает человека ленивым и непродуктивным на весь год. К тому же спать, когда в доме гости – это элементарная невежливость, которая отпугивает добрую энергию. Но если уж кого-то сморило в первый день года, трогать его тоже нельзя. Говорят, что человека, которого разбудили силой, весь год будут гонять по поручениям и заставлять работать без остановки. Поэтому, если вы заботитесь о заснувшем, просто дайте ему отдохнуть. Это буквально залог профессиональной свободы.

Книги – к поражению. Слово "книга" в кантонском диалекте является омонимом к слову "проигрывать" или "поражение". Покупать книги во время новогоднего фестиваля – это все равно что собственноручно пригласить неудачу в свою жизнь. Даже самые ярые студенты-отличники в первый день Нового года стараются не читать даже ради удовольствия, боясь "потерять хватку" и интеллектуальное преимущество.

Блюда на удачу

Когда речь заходит о китайской кухне, то на Новый год, каждый ингредиент на праздничном столе превращается в зашифрованное пожелание богатства. Китайцы верят: если наполнить желудок правильными символами, кошелек в следующие двенадцать месяцев тоже не будет пустовать. Поэтому, чтобы притянуть в свою жизнь деньги, они готовят специальные блюда.

Пельмени цзяоцзы. Это едва ли не самый главный символ богатства. Дело в том, что по своей форме они напоминают традиционные серебряные и золотые слитки, которые были в обращении во времена имперского Китая. Существует легенда: чем больше пельменей ты съешь во время новогоднего ужина, тем больше денег заработаешь в следующем году. Иногда внутрь одного из них прячут монету – тому, кому она достанется, обещают сказочный успех.

Целая рыба. В основе этого обычая лежит игра слов. В китайском языке слово "рыба" (yú) звучит точно так же, как слово "излишек" или "остаток". Популярное новогоднее пожелание "Nian nian you yu" означает "пусть каждый год у вас остается излишек (денег/еды)". Важно подавать рыбу целой – с головой и хвостом, что символизирует хорошее начало и удачное завершение любого дела.

Весенние блинчики. Эти жареные блины с начинкой по форме и золотистым цветом напоминают золотые батоны или слитки. Отсюда и ассоциация: съесть такой рулетик – это все равно что "проглотить" кусочек золота на удачу.

Клейкий рисовый пирог. Название этого сладкого блюда звучит как фраза "высший год". Для китайцев это символ карьерного роста, повышения зарплаты и общего улучшения уровня жизни. Если кто-то хочет получить новую должность на работе или развить свой бизнес, этот десерт должен быть на столе первым.

Название этого сладкого блюда звучит как фраза "высший год". Для китайцев это символ карьерного роста, повышения зарплаты и общего улучшения уровня жизни. Если кто-то хочет получить новую должность на работе или развить свой бизнес, этот десерт должен быть на столе первым. Танъюань. Это сладкие рисовые шарики, которые обычно едят на 15-й день (Праздник фонарей). Их круглая форма символизирует полноту, единство семьи и "округление" всех финансовых дел без потерь.

