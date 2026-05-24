Тренер Верховена назвал единственную причину поражения в бою с Усиком

Александр Усик сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе после победы над Рико Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде. После боя тренер нидерландца заявил, что его подопечному не хватило лишь опыта выступлений в профессиональном боксе.

Питер Фьюри отметил, что команда понимала уровень сложности поединка еще до выхода на ринг. По его словам, многие ожидали быстрого поражения Верховена из-за перехода из кикбоксинга, однако бой оказался конкурентным.

"Единственное, что подвело Рико в этот вечер, это опыт. Он нужен, когда выходишь против лучшего боксера мира на данный момент", – сказал Фьюри.

Наставник подчеркнул, что Верховен удачно проводил стартовые отрезки раундов, но уступал Усику в концовках. Он также признал, что для нидерландца это был первый настолько затяжной бой в профессиональном боксе.

Фьюри отдельно прокомментировал остановку поединка в 11-м раунде. По его мнению, рефери мог позволить Верховену дойти до конца раунда, поскольку до гонга оставались считанные секунды.

"Парень заслужил еще один шанс. Немного больше опыта, и все могло сложиться иначе", – добавил специалист в эфире DAZN.

Как сообщал OBOZ.UA, нидерландский кикбоксер Рико Верховен подал официальный протест на результат боя с Усиком. Команда спортсмена считает, что рефери преждевременно зафиксировал технический нокаут и лишил их бойца возможности выйти на заключительный раунд.

