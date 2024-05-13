'Стоит на кону!' Промоутер Джошуа пожелал Фьюри победить Усика

Британский промоутер Эдди Хирн снова пожелал победу Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) над Александром Усиком (21-0, 14 КО). Представитель Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) отметил, что заинтересован в успехе Цыганского короля, так как это откроет дверь к очному противостоянии двух боксеров из Англии.

Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу Boxing News. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing назвал поединок Фьюри и Джошуа самым грандиозным в истории бокса. При этом Энтони должен провести бой за пояс Международной федерации бокса (IBF), который отберут у победителя противостояния Тайсона и Александра.

"Бой Энтони Джошуа против Фьюри стоит на кону! Самый большой бой в истории бокса. Поэтому я буду болеть за Фьюри. Конечно, я люблю Усика, сильно его уважаю. Но я хочу увидеть бой Джошуа против Фьюри. Для этого Тайсон должен победить Усика. Энтони может подраться с Филипом Хрговичем летом, а затем сразиться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира", – сказал Хирн.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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