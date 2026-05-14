Алексей Лютиков
Жизнь столицы
В Киеве в результате российской атаки обрушилась часть многоэтажки: на месте работают спасатели. Фото и видео

Ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. Вследствие вражеского обстрела в Дарницком районе столице зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Вследствие удара часть дома разрушена, спасатели ищут под завалами людей. Об этом с места теракта сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Подробности атаки

В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах Киева. Существенное разрушение многоэтажки с последующим обвалом конструкций произошло в Дарницком районе.

Несмотря на воздушную тревогу и сохранение угрозы повторных российских ударов на месте теракта работают бойцы ГСЧС. Спасатели эвакуировали из разрушенного дома 10 человек, продолжается аварийно-спасательная работа для поиска пострадавших.

Периодически спасатели полностью прекращают разбор завалов, чтобы попытаться услышать людей, которые могут быть заблокированными под разрушенными конструкциями многоэтажки.

Кроме бойцов ГСЧС на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, медики и коммунальные службы. Местные жители также оказывают помощь в ликвидации последствий российского теракта

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 5:40 утра в столице уже 11 пострадавших в результате массированной атаки врага. Девятерых людей госпитализировали в медучреждения города, двум людям оказали помощь амбулаторно.

Новость дополняется…

