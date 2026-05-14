'Придется тебе это вырезать': чемпионка ОИ из РФ озадачила российского журналиста словами о войне в Украине. Видео

Российская гимнастка Маргарита Мамун выступила за немедленное завершение преступной войны, которая РФ развязала против Украины. Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 при этом отметила, что в самой стране-агрессорке происходящее воспринимается как нормальность.

Об этом Мамун заявила в интервью YouTube-каналу журналиста Вити Кравченко. Отвечая на вопрос о мечте, 30-летняя уроженка Москвы отметила, что ее ответ, вероятно, потребует цензуры, чем озадачила блогера. В то же время она призвала не вырезать из видео ее слова.

"О чем я мечтаю? Придется тебе это вырезать, возможно, но чтобы поскорее закончилась война. Я об этом очень сильно мечтаю. У нас в стране это не воспринимается, как ужас, а так, будто бы все идет своим чередом, и как будто бы это то, что должно происходить и как будто бы это норма. Хочу ли, чтобы ты вырезал мой ответ? Нет, не хочу. Я мечтаю, чтобы война закончилась. Я мечтаю, чтобы люди перестали погибать. Я мечтаю, чтобы я перестала видеть эти ужасные новости каждый день", – сказала Мамун.

В марте российская гимнастка Софья Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, проявила неуважение к Украине и осталась стоять спиной к символике нашей страны во время награждения на этапе Кубка мира.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила Украины в затягивании войны и потребовала от нашей страны идти на условия РФ.

