Обещал после парада написать, какие сценарии возможны на ближайшее будущее.

Описание правильно было бы делать таким образом: 1. Положение дел. 2. Стратегии сторон. 3. Сценарии.

Однако описывать положение дел не буду, потому что кто следит, тот и так все знает, а кто не следит, тот все равно не верит чужим оценкам.

Стратегии сторон остаются неизменными с осени.

Стратегия России заключается в том, чтобы продолжать давить на Силы обороны Украины с целью медленного продвижения любой ценой; продолжать давить на украинское общество кинетически и информационно с целью распространения разочарования и желания капитулировать; продолжать запугивать европейцев с целью заставить прекратить поддержку.

Стратегия Украины заключается в нейтрализации вражеских усилий во всех доменах и в усилении ударов по самому больному месту империи – по кошельку, имея целью уменьшение нефтяного экспорта и добычи.

Стратегия США заключается в том, чтобы абстрагироваться от невыгодной для себя российско-украинской истории и сфокусироваться на более важных театрах действий.

Стратегия Европы заключается в выигрыше времени для развертывания производства и вооруженных сил. Тот факт, что США не будут защищать Европу, наконец-то уже принят как база.

Стратегия Китая заключается в том, чтобы ждать. Китай все устраивает: Россия ослабляется, США изолируются от Европы, все идет по плану.

США не могут и не хотят давить на Россию. Китай может, но при условии, если США сильно попросят; а США не будут просить, потому что Китай за это потребует слишком высокую цену.

Россия не может и не хочет остановить войну. Не хочет, потому что российское руководство еще верит в успех своей стратегии: еще немного, и Украина посыплется. Не может, потому что:

– нет денег на перевод экономики на гражданские рельсы,

– не может лишить высшие элиты заработков на войне,

– не имеет что показать населению как победу,

– не имеет решения, куда девать армию лузеров, которых нельзя возвращать домой в случае мирного соглашения, потому что разнесут Россию на куски, как в 1917.

В прошлом году Путин последовательно отклонял все предложения красивого выхода. Сейчас уже красивых выходов не осталось. Путь только один, вперед, в бетонную стену на полной скорости.

Это означает, что россия будет продолжать войну, сколько сможет, и прекратит тогда, когда не сможет. Простыми словами: есть деньги – есть война, нет денег – нет войны.

Вечных войн не бывает, ресурсы кончились, дно уже видно.

Поэтому особого многообразия сценариев нет. Заявлением о необходимости отступления ВСУ из четырех областей Путин показал, что не вошел в контакт с реальностью.

Российская экономика летит вниз. До земли далеко, значит, полет нормальный. По всем показателям, летом надо конфисковывать депозиты населения. Дед не может меньше стрелять, поэтому вы будете меньше есть.

Голодных бунтов на россии не ожидайте. Все сценарии возможных изменений связаны с расколом элит. Такая уж российская традиция, стежкозависимость истории.

Следующие новости будут не раньше августа. Я особо ничего не ожидаю, но это традиционно сложный месяц для россии. Если ничего не будет (а скорее всего, ничего не будет), то дальше в ноябре.

Праздник приближается. В то же время надо отметить, что Божьи жернова мелют очень медленно, но неотвратимо.

Черные лебеди бывают, но делать на них ставку неуместно.

Важно нам самим не упасть. Напомню: мы имеем поддержку Европы в достаточном объеме и не очень зависим от США. Наши слабости в основном внутренние.

Держите собственный чердак в порядке, а крышу крепко закрепленной.