Украинцам установили наименьшую минималку: значительно больше получают даже в Молдове

Минималка в Украине (8,6 тыс. грн) – наименьшая среди всех европейских стран. При том средняя зарплата составляет по последним данным Госстата 30,3 тыс. грн. То есть минималка находится на уровне около 28,4% средней зарплаты.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA, которая будет вскоре опубликована. Сейчас в правительстве готовят новый проект Трудового Кодекса, в котором снова не решают проблему низкой минимальной зарплаты. "Достаточный" уровень минималки – около 40% средней зарплаты. В ЕС действует директива EU 2022/2041, которая призывает страны Евросоюза устанавливать минимальную зарплату, которая обеспечит достойный уровень жизни и будет на уровне до 60% средней (желаемый показатель, к которому стоит двигаться).

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак в интервью OBOZ.UA заявила о том, что в правительстве хотят, чтобы минималка составляла 50% средней зарплаты. Однако в проекте Трудового кодекса такое соотношение не прописали.

"Трудовой кодекс закладывает основу для решения этой проблемы по логике ЕС. Он определяет, что минимальная заработная плата должна быть производной от средней по стране. В идеале мы стремимся, чтобы минималка составляла хотя бы 50% от средней зарплаты. Мы не закладывали конкретных процентов или сроков в сам текст сейчас, потому что это предмет сложной дискуссии с бизнесом и государственным сектором – с какой скоростью мы сможем это финансово потянуть. Но формула уже есть. Ко второму чтению мы будем дорабатывать текст, учитывая правки депутатов, позиции профсоюзов и бизнес-ассоциаций", – объяснила Марчак.

Размер минималки в разных странах (данные Евростата в евро)

Украина – 173 евро

Молдова – 319 евро

Албания – 517 евро

Северная Македония – 586 евро

Болгария – 620 евро

Турция – 654 евро

Черногория – 670 евро

Сербия – 744 евро

Латвия – 780 евро

Румыния – 795 евро

Венгрия – 838 евро

Эстония – 886 евро

Словакия – 915 евро

Чехия – 924 евро

Мальта – 994 евро

Греция – 1027 евро

Хорватия – 1050 евро

США – 1070 евро

Португалия – 1073 евро

Кипр – 1088 евро

Польша – 1139 евро

Литва – 1153 евро

Словения – 1278 евро

Испания – 1381 евро

Франция – 1823 евро

Бельгия – 2112 евро

Нидерланды – 2295 евро

Германия – 2343 евро

Ирландия – 2391 евро

Люксембург – 2704 евро

Даже если бы минималку повысили хотя бы до уровня 40% средней, это уже бы было около 12,2 тыс. грн. Если бы Украина сделала рывок до 60%, прислушавшись к рекомендациям ЕС, минималка должна была бы составлять уже около 18,2 тыс. грн.

Правда, большинство стран ЕС до показателя в 60% еще не дошло. Согласно данным Евростата за 2024 год (самые свежие данные), в странах ЕС соотношение между минимальной и медианной зарплатами колебалось от 44% (в Эстонии) до 69% (в Португалии).

Показатель превысил отметку 60% в восьми странах-членах ЕС: Португалии, Польше, Франции, Словении, Румынии, Греции, Нидерландах и Люксембурге.

Как ранее писал OBOZ.UA, в большинстве столиц Европейского Союза (ЕС) минимальной зарплаты не хватает даже на аренду двухкомнатной квартиры, а в таких городах как Прага и Лиссабон аренда превышает доходы более чем на 150%. Самая сложная ситуация в Восточной и Южной Европе, где работники с минимальной зарплатой фактически не могут самостоятельно оплатить жилье.

