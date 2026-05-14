Встреча в Пекине: Трамп и Си обсудят три основные темы. Почему среди них не будет вопроса войны в Украине? Интервью с Бессмертным

Визит Дональда Трампа в Пекин происходит в момент, когда баланс сил между США и Китаем выглядит иначе, чем еще несколько лет назад. Американский лидер прибывает к Си Цзиньпину в значительно более слабой позиции – на фоне затяжной войны вокруг Ирана, проблем в торговом противостоянии с Китаем и кучи внутренних проблем перед выборами в Конгресс. Китай фактически контролирует критически важные для американской экономики редкоземельные металлы и ключевые элементы технологических цепей. Именно поэтому торговая война, которую Трамп пытался использовать как инструмент давления, постепенно превращается в фактор уязвимости самих США. Пекин же, наоборот, пытается выглядеть центром стабильности и предсказуемости для стран, которые все больше устают от хаотичной политики Вашингтона. В Пекине хорошо понимают – американскому президенту нужен быстрый политический результат, который можно продать избирателю как "победу". Отсюда и возможные договоренности о закупке китайцами Boeing, американской агропродукции и энергоносителей.

Среди других тем саммита – Тайвань и Иран. Вопрос войны в Украине на встрече между Трампом и Си если и будет определенным образом обсуждаться, то вряд ли станет центральным во время разговора.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Визит Дональда Трампа в Пекин происходит на фоне двух войн, которые пошли не так, как он рассчитывал: реальной войны, которую он начал против Ирана в феврале, и торговой войны с Китаем, которую он резко обострил в апреле 2025 года. Китайцы, вероятно, не будут тыкать его носом в это обстоятельство. Они умеют, когда им это выгодно, сохранять лицо иностранным гостям. Однако реальность такова: именно Си Цзиньпин "держит карты в руках", если воспользоваться выражением, которое любит Трамп.

– Я вынужден согласиться с вашей аргументацией. Здесь даже можно сказать такую фразу: лучше бы он летел к Си Цзиньпину в марте, потому что за этот месяц ситуацию он не улучшил. Более того, я полностью согласен с вашими акцентами: он ее ухудшил. Если брать, условно говоря, аргументацию обеих сторон, то Трамп не просто потерял аргументы, говоря его языком, у него просто не осталось козырей на руках в диалоге с Си Цзиньпином. Однако ситуация поджимает. Причем она поджимает не только Трампа, но, к счастью для него, и Си Цзиньпина. И эта взаимозависимость КНР и Штатов, учитывая их масштаб, диктует необходимость проведения встречи. А дальше уже все будет зависеть от того, какие аргументы будут использовать стороны. Я бы даже свел это к тому, какую тактику они выберут в переговорном процессе.

– На ваш взгляд, наиболее острая тема их разговора?

– Безусловно, ключевым и самым масштабным вопросом, который займет большинство времени, будет тема поставок Китаем оружия в Иран и импорта иранской нефти. Во-первых, думаю, Трамп по рекомендации своего окружения прихватил с собой несколько запчастей от тех ракет и беспилотников, которые падали на американские авианосцы и атаковали американские эсминцы.

– Потому что китайские...

– Конечно. Без Китая, если взять электронику и полупроводники, Тегеран не справился бы с масштабом той работы, которую он выполнял. И это для Трампа вопрос номер один, потому что он не сможет принципиально двигаться дальше без ответа на вопрос по Ирану и Персидскому заливу.

Второе: Китай импортирует 90% всего иранского экспорта нефти. То есть 90% экспорта Ирана приходится именно на Китай. Причем все думали, что перекрытие Ормузского пролива остановит поток нефти в Китай. Ничего подобного. Иран начал отправлять нефть по железной дороге. Для многих это оказалось неожиданностью, но схема работает. Танкеры начали транспортировать нефть через Каспий в Россию, а через замещение в трубопроводах РФ увеличила поставки собственной нефти в Китай. То есть и этот вопрос решен.

– Согласится ли Си на требования Трампа не поставлять оружие и не покупать нефть у Ирана?

– Я категорически скажу: нет. Этого не будет. Вспомним вояж министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Санкт-Петербург, а затем в Пекин. В Пекине он заявил, что Иран ни от кого не скрывает военно-технического сотрудничества с Москвой. То есть фактически он сказал, что они торгуют оружием. И это было сказано именно в Пекине, а значит, он говорил от имени всех трех сторон. Потому что между Тегераном и Москвой есть соглашение о стратегическом партнерстве. И между Тегераном и Пекином также есть соглашение о стратегическом партнерстве. На самом деле в этом треугольнике, на встрече Си Цзиньпина и Трампа, американский президент будет слышать не только позицию Китая. Это будут слова также позиции Тегерана и Москвы. И это для Трампа огромный экзамен, потому что аргументов ему просто не будет хватать.

– Почему тогда Трамп называет эту встречу исторической? Почему так задирает планку?

– Это его стиль. Для него все всегда историческое. Хотя определенные проблемы все же будут решены. То, что министр финансов США Бессент и вице-премьер Китая дорабатывали в Сеуле соглашение по таможенно-тарифной политике и торговым взаимоотношениям. Это означает сохранение договоренностей 2025 года о том, что тарифы не трогают. Как договорились заморозить ситуацию в 2025 году, так ее и оставят. Китай продолжает поставлять в Соединенные Штаты редкоземельные минералы и металлы в согласованных объемах. И это также останется без изменений. Потому что Трамп не сможет развивать ВПК США без китайских редкоземельных металлов. А в таких объемах он нигде больше их не получит. Европейцы имеют ресурсы, но не дадут Штатам необходимых объемов.

– Вопрос условного торга будет стоять? То есть, попробовать разменять Тайвань на что-нибудь интересное?

– Сразу забегу наперед, и по Украине. Тайвань и Украина для Трампа – две мины, на которые он не хочет наступать. Он вообще предпочтет не поднимать эти вопросы. Если Китай из трех "Т" – тарифы, технологии, Тайвань – уже решил вопрос тарифов, потому что это зафиксировано в соглашении, то дальше остаются технологии. Речь идет о поставках из Соединенных Штатов в Китай микросхем и полупроводников, так называемых чипов четвертого поколения.

Я убежден, что США согласятся на определенные ограниченные поставки. Причем это будет специальное решение по поставкам через компанию NVIDIA этих полупроводников в ограниченных объемах. Для Китая это вопрос жизни и смерти. Без микросхем четвертого поколения Китай не сможет двигаться дальше ни в вопросах искусственного интеллекта, ни в роботизации. Максимум, что Китай сейчас может производить самостоятельно – это третье поколение. А нынешние потребности требуют четвертого и пятого. Таких полупроводников у Китая нет.

Поэтому здесь все понятно: тарифы решили, технологии частично решат, а тема Тайваня может подождать. То, что многие аналитики сейчас активно раскручивают тему Тайваня, я сразу скажу: либо это делается ради громких заголовков, либо из-за непонимания ситуации. Этот вопрос не будет подниматься. Для Трампа любой разговор на эту тему – это наступить еще на одну мину. А если он одновременно наступит на две мины – Украину и Тайвань, то он точно не дотянет до конца своего президентства.

– В то же время СИ может предложить то, что очень нужно хозяину Белого дома накануне промежуточных выборов в ноябре в Конгресс. Это крупные китайские закупки США "Боингов", продукции сельского хозяйства, энергоносителей. Трампу нужно дать возможность вернуться в Вашингтон с триумфальными заявлениями в стиле "я привез вам новые рабочие места, новые гигантские прибыли от торговли с Китаем". Думаю, в КНР это прекрасно понимают. А многочисленная делегация бизнесменов: среди них Маск, Кук, Финк и другие, указывает, что диалог будет активным.

– И Маск, и Кук, и NVIDIA, и многие другие компании, которые едут с Трампом, делают это потому, что им нужна дешевая китайская рабочая сила. Они едут для того, чтобы ответить на вопрос Си Цзиньпина: будут ли Соединенные Штаты выводить производство из Китая или нет. Хотя он и так знает, что они не собираются этого делать. Они могут строить производства в Соединенных Штатах Америки, рассказывая сказки Трампу, но выводить свои мощности из Китая они не будут. Потому что они понимают, что минимальный рост цен на товары, которые производят все эти компании, составит 30%. Это сразу сделает компании неконкурентными. Это потребует колоссальных затрат. Они не такие идиоты.

У Китая уже есть понимание, что сил самостоятельно атаковать Тайвань у него нет. Причина в том, что уровень технологической отсталости вооруженных сил Китая не позволяет им вести современную войну. И они, имея хорошую разведку, видят, что захватить Тайвань наскоком не удастся. Си Цзиньпин это хорошо осознает. Так же это прекрасно понимает и Трамп. Поэтому в этом вопросе они оба предпочтут молчать.

Понятно, что Си в своем выступлении будет говорить о единстве Китая. Трамп с этим согласится. Он что-то пробормочет о том, что США тоже поддерживают "один Китай". В Тайбэе это воспримут как поддержку, а в Пекине – как поддержку КНР. Каждый будет трактовать эти слова по-своему. А телега и дальше будет скрипеть и ехать вперед.

– Тема Москвы будет во время разговора Трампа и Си?

– Судьба всей этой ситуации с Москвой и Пекином решается в Тегеране. Сейчас для Москвы и Пекина ключевой вопрос – отстоять Иран при любых условиях. Это примерно то же самое, что для Европы отстоять Украину. Иран для оси зла – стена, за которой прячутся и Пекин, и Москва. И в этом отношении разговор по Ирану будет самым тяжелым. И по оружию, и по нефти, и по дальнейшему развитию событий. Но Трамп в этот раз не решится идти на жесткое обострение, потому что он понимает ситуацию. Еще раз повторяю, у него нет аргументов, как он говорит, нет карт. Экономическое положение таково, что США крайне нуждаются в сотрудничестве с Китаем. И это зависание ситуации будет оставаться. Он азартный человек, но в этот раз на риск не пойдет.

– Если подытожить, такие встречи не происходят без конкретных результатов для одной или другой стороны. Что все же Трампу нужно от Си, а Си – от Трампа? И получат ли они хотя бы часть того, чего хотят?

– На 30% свои проблемы Трамп решит. То есть редкоземельные металлы он получит. Без них он не сможет обеспечить армию необходимыми ресурсами, в том числе и для войны в Персидском заливе. На нынешнем этапе для него этого достаточно. Потому что ему нужно, чтобы от него шел сигнал: у нас все в порядке. Потому что если он провалит это направление, дальше с ним никто в Соединенных Штатах серьезных дел иметь не будет. Для него сейчас достаточно сохранить торговое соглашение, которое он называет историческим, оставить тарифы такими, как есть. Это пас Си Цзиньпину с одной стороны, а с другой – решение вопроса редкоземельных металлов.

Есть еще одна вещь, в рамках которой Трамп может давить. Внешнеторговое сальдо во взаимоотношениях между Пекином и Вашингтоном составляет почти плюс 250 миллиардов долларов в пользу Китая. То есть Китай имеет огромный профицит. В этом отношении Трамп имеет право требовать перебалансировки. Потому что согласно правилам ВТО стороны должны придерживаться определенного паритета. А в случае его нарушения – открывать рынки. Это означает, что у Трампа есть возможность навязать Си Цзиньпину американскую аграрную продукцию: сою, кукурузу, мясо и так далее. Но надо понимать, что на 250 миллиардов американцы не смогут вырастить ни сою, ни кукурузу, ни мясо, даже если бы очень постарались. Плюс китайцы очень своеобразно ведут себя в этой ситуации. Они как бы открывают рынок, но активно финансируют собственные предприятия, создающие неконкурентную среду. И здесь аргументы, безусловно, на стороне Трампа. Я думаю, что они найдут определенный паритет, условно говоря, перебалансировав сальдо до плюс-минус 100 миллиардов. Именно такой уровень традиционно был в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами в пользу Китая. Не случайно Трамп говорит об историчности сделки, потому что здесь действительно есть серьезный шаг вперед в сокращении дефицита внутри США.

– Переходим к теме войны в Украине. Часть экспертов считает, что она не станет ключевой на встрече Трампа и Си Цзиньпина, другие ожидают определенного обсуждения. Перед визитом в Пекин Трамп заявил о "скором завершении войны" и отметил, что США и Россия не имеют понимания по Донбассу, назвав только США и Китай настоящими сверхдержавами.

– В значительной степени нынешняя информация, которая гуляет по Европе и Соединенным Штатам, формирует у многих европейских лидеров и самого Трампа впечатление, что приближается конец Путина. Это абсолютно ошибочное впечатление. Да, такое мнение имеет право на существование, но оно не соответствует нынешней ситуации. Еще больше меня удивляют разговоры о том, что башни Кремля уже каждая по-своему "плетут лапти" Путину. Это тоже огромное преувеличение.

Теперь о том, для чего Трамп выстраивает именно такую систему. Он подчеркивает важность Си Цзиньпина. Если хотите, он просто стелет себе дорожку, чтобы легче было подойти к Си. Не больше и не меньше. Он прекрасно понимает, что разговоры Путина о переговорах, о привлечении Шредера – это все пустая болтовня. Потому что из Европы Кремль услышал четкий сигнал: мы готовы к определенному сотрудничеству, но при лидерстве Соединенных Штатов Америки. Европа очень грамотно и точно отреагировала. Потому что в Москве очень надеялись, что Европа скажет: "Да пошел этот Трамп, мы и сами справимся". Особенно если бы это заявили немцы. Поэтому европейцы поняли, что эту "тюльку", которую выпустил московский фюрер 9 мая, он запустил только для того, чтобы прекратили говорить о том, что Зеленский фактически дал ему "квадрат безопасности" и позволил провести парад.

Обратите внимание: такое впечатление, будто переключили рубильник. Уже все забыли о том указе и начали говорить только о том, что фюрер готов к переговорам. Но если внимательно прочитать его прямую речь, там нет никакой идеи о завершении войны. Он сказал, что "вопрос завершается", а не война. Какой именно вопрос – знает только он сам. Он это ляпнул только для того, чтобы создать дискуссию. И не более того. Так же и с заявлениями о встрече с Зеленским.

Трамп это тоже прекрасно понимает. И не случайно он начал осторожнее публично говорить о Зеленском. Потому что он прекрасно видит: карта сейчас пошла Киеву. И карта серьезная. Потому что надо же понимать: чтобы добивать до Читы, нужны силы, время, технологии и полное осознание ситуации. И это ничем не заменишь. Трамп это знает. Поэтому для него сейчас важно хотя бы из тех 100% проблем решить хотя бы 30%. План-минимум он выполнит.

Что касается темы Украины, то окончательные ответы на все вопросы мы получим только после встречи Путина и Си Цзиньпина, которая, думаю, состоится вскоре после встречи Трампа и Си Цзиньпина.

– Но все же: будут ли Трамп и Си Цзиньпин обсуждать Украину?

– Не будут. Потому что это тема, которая так же опасна для обоих, как и Тайвань. Трамп понимает, что Си Цзиньпин будет озвучивать позицию, согласованную с Путиным, которую он и так прекрасно знает. Поэтому зачем ему заниматься повторным "изучением материальной части"? Он и так все прекрасно понимает. Трамп и Китай уже сказали главное: они не заинтересованы в поражении Москвы. И все. Поэтому все разговоры о том, что Трамп будет требовать от Си Цзиньпина ограничить финансирование российского военно-промышленного комплекса, выглядят странно.

Все прекрасно знают: без финансирования со стороны Китая российская экономика, а особенно военно-промышленный комплекс, давно бы сдохли. Поэтому КНР будет и дальше поддерживать. Именно поэтому я и говорю: не надо доверять словам Путина о готовности к переговорам.

– А относительно заявления Трампа о готовности поехать в Москву – это "просто Трамп"? Или этот вопрос действительно обсуждается?

– Это просто Трамп. Он каждый год планирует поездку в Москву, но никогда туда не поедет. Это так же, как обсуждали вопрос приезда Кушнера и Уиткоффа в Киев. Есть вещи, о которых можно дать ответ на сто лет вперед. Третий месяц они "едут" и никак не доедут. Лучше всего для них – сесть в комфортный самолет и улететь в Москву.

– А как насчет визита Путина в Китай. Это совпадение календарей или сверка позиций после Трампа?

– Это совпадение. Этот режим встреч между Москвой и Пекином выстроен давно. В зависимости от графиков они могут меняться местами, но такие встречи происходят постоянно и дальше будут происходить.