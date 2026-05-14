СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по Харькову: на врага работала также его жена

На Харьковщине контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который корректировал российские удары по областному центру. По данным следствия, мужчина работал вместе с женой, которую разоблачили еще в январе этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В спецслужбе заявили, что супруги передавали врагу информацию о расположении и перемещении украинских военных.

По материалам дела, сначала российская спецслужба завербовала жену задержанного. Через Telegram-бот женщина передавала ФСБ координаты Сил обороны на Днепропетровщине.

Позже к сотрудничеству с врагом привлекли и ее мужа. Он собирал информацию о базировании украинских военных и маршрутах их передвижения в Харькове.

Для сбора данных агент ездил общественным транспортом и фотографировал места, где находились личный состав и техника Сил обороны. Координаты потенциальных целей он обозначал на Google-картах.

Чтобы скрыть свои действия, иногда мужчина вместе со знакомой ездил по городу на ее авто. Об истинной цели поездок женщина не знала.

Собранную информацию передавали куратору ФСБ через анонимный аккаунт в мессенджере. После задержания жены сотрудники СБУ задокументировали деятельность ее мужа и задержали его в доме.

Во время обысков правоохранители изъяли смартфон и ноутбук с доказательствами работы на спецслужбы страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По состоянию на момент публикации, вражеский агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

