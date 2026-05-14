Financial Times это в прошлом британская газета, но уже более 10 лет она представляет собой японское (по компании-владелице – Никкей) англоязычное и достаточно давно не только экономическое издание.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

FT послідовно зберігає свою ліберальну, тобто близьку до американських демократів, направленість, хоча інколи – особливо в порівнянні з відверто лівим Observer – може вважатись виданням консервативно-ліберальним або навіть помірно-консервативним.

Так от, за словами обраних FT співрозмовників, російські військові переконали Путіна в тому, що російська армія цілком здатна захопити весь Донбас ще до осені, і після цього Путін, мовляв, планує підвищити ціну можливого перемир’я, хоча раніше "приватно" допускав замороження війни на поточних позиціях.

Справжня ж мета Путіна, кажуть джерела FT, може полягати в контролі над Україною щонайменше до Дніпра, причому включаючи не тільки Київ, але й Одесу, адже йому доповідають про нібито виснаження української армії та близьке за часом обвалення фронту.

Ну а поки англо-японські ліберали, таким чином, підштовхують Росію до вельми довгої війни з Україною, інші експерти шукають для путінських зусиль інші напрямки.

Приміром, за словами директора Інституту внутрішньої безпеки Естонії Ерккі Коорта, відкрита збройна агресія РФ щодо Німеччини автоматично призвела б до розвалу всієї системи безпеки східного флангу НАТО, і тому Німеччина є більш логічною і вразливою метою прямого нападу РФ, ніж, наприклад, країни Балтії.

"Атака на прикордонні регіони без виведення з ладу центру ухвалення рішень не має стратегічного сенсу. Напад на прикордонні держави НАТО викличе негайну військову відповідь. У випадку з Німеччиною ситуація складніша, що дає Москві простір для маневру і дестабілізації. А параліч найпотужнішої економіки Європи матиме значно більший вплив на світову спільноту, ніж конфлікт на периферії Альянсу", – розповів естонський експерт.

Інші ж фахівці "традиційно" вважають, що росіяни збираються захопити невелику ділянку - як [у тій самій Естонії] біля Нарви або Сувальський коридор між Польщею і Литвою, щоб показати, що НАТО не готове воювати за клаптик землі, - саме це призвело б, на їх думку, до політичного розвалу Альянсу без великої війни.

Тож підсумуємо:

"Схід" України, включаючи Одесу;

Німеччина;

"стандартні" Нарва й Сувалки -

в Путіна очі розбігаються від такої кількості фахових порад-прогнозів, автори яких по черзі вихваляють саме свій найбільш очікуваний варіант.

А ще ж можуть бути їх усілякі послідовні комбінації…