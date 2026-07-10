"Стало только хуже": "новый Бубка" выступил против возвращения России

Многократный рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов. Шведский легкоатлет, которого называют "новым Бубкой", отметил, что для возвращения представителей страны-агрессорки в мировой спорт нет никаких предпосылок.

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Об этом Дюплантис заявил в интервью телеканалу SVT. Двукратный олимпийский чемпион, комментируя вероятное соперничество с россиянами на Играх-2028 в американском Лос-Анджелесе, подчеркнул, что РФ продолжает вести преступную войну против Украины и украинского народа.

"Это какое-то странное решение. Я был удивлен так же, как и многие другие. С войной в Украине нет никаких изменений. Все стало только хуже. Я не понимаю этого решения. Конечно, между политиками и спортсменами есть разница. Но, в коце концов, всем понятно, почему россиян отстранили", – сказал Дюплантис.

Отметим, что МОК также объявил о временном восстановлении членства России в организации. При этом министр спорт РФ Михаил Дегтярев открыто похвастался, что страна-агрессорка просто обманула комитет и не собирается выполнять взятые на себя обязательства.

В своем решение МОК ссылался на то, что Олимпийский комитет России "подтвердил, что не проводит и не будет проводить никакой деятельности на этих территориях (Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области – ред.)".

Отметим, что решение МОК восстановить Россию в свое составе вызвало настоящий бунт среди европейских стран. Кроме того, стало известно, что в легкой атлетике российских спортсменов не допустят к турнирам. В футболе тоже отказались следовать таким рекомендациям.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина жестко отреагировала на решение МОК снять все санкции с россиян, включая проверку на так называемую нейтральность.

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