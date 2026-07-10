Подозреваемого в нападении на полицейских в Сихове поместили в СИЗО. Фото

Сиховский районный суд Львова избрал меру пресечения в отношении Олега Гаврилова, которого подозревают в нападении на полицейских во время столкновения с представителями ТЦК во Львове. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и поместил подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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По данным СМИ, 10 июля в Сиховском районном суде Львова началось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении Олега Гаврилова. В зал суда мужчину доставили в наручниках, а во время заседания он находился в стеклянном боксе для подсудимых.

Прокурор просил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Суд удовлетворил это ходатайство и избрал мужчине арест сроком на 60 суток.

Что заявили подозреваемый и его защита

На вопрос журналистки о причинах нападения Гаврилов не ответил. В течение большей части заседания он также не давал объяснений.

Адвокат Ольга Гук заявила, что её подзащитный получил травмы во время задержания. По её словам, у него травма ребра, ушибы и травма головы, из-за чего ему трудно стоять и дышать.

Защита просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат отметила, что ее подзащитный признает вину и искренне раскаивается. В то же время прокурор опроверг эти утверждения и сообщил, что подозреваемый отказался давать показания.

Подозреваемый попросил о домашнем аресте

В ходе заседания Гаврилов сообщил, что служит солдатом в 53-й отдельной механизированной бригаде, которую самовольно покинул в феврале этого года.

В конце судебного заседания подозреваемый заявил, что раскаивается, и попросил не помещать его под стражу, а применить домашний арест. Однако суд принял решение о его содержании под стражей.

Напомним, во Львове на Сыхове при попытке ТЦК мобилизовать военнообязанного вспыхнула массовая стычка – толпа заблокировала микроавтобус с военными и опрокинула служебный автомобиль.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львове задержали местного жителя, которого подозревают в избиении полицейского во время беспорядков на Сыхове. По данным следствия, мужчина находился среди людей, которые заблокировали, повредили и впоследствии опрокинули служебный автомобиль группы оповещения.

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