Стало известно, кому отдали чемпионский пояс Усика

Украинский супертяж Александр Усик (24-0, 15 КО) принял решение не защищать чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и освободить титул. Об этом накануне уведомила WBO в своем заявлении по итогам переговоров с командой нашего соотечественника.

Теперь же стало известно, что британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), против которого украинец должен был провести обязательную защиту, назван полноценным чемпионом организации. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

30-летний англичанин добился этого права после того, как в октябре сенсационно нокаутировал новозеландца Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) и завоевал временны пояс WBO. Интересно, что после боя разгорелся допинговый скандал.

Отметим, что до этого Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

Промоутер Александр Красюк жестко высказался о команде украинского супертяжа. Он также призывал боксера немедленно завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный британский суперчемпион Леннокс Льюис высказался о завершении карьеры Александра Усика, дав совет нашему соотечественнику.

