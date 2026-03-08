Израиль нанес точный удар по гостинице в Бейруте, где находилась верхушка элитных сил Ирана: есть погибшие

Армия обороны Израиля продолжает наносит точечные удары по объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане. В результате атаки по квартире в здании отеля "Рамада" в центре Бейрута утром 8 марта были ликвидированы четверо боевиков.

Речь идет об иранских командирах, действовавших в ливанской столице. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эффи Дефрин.

Операция в Ливане

По данным израильской армии, этот удар стал первым ударом по центру Бейрута с момента возобновления боевых действий между Израилем и "Хезболлой" на прошлой неделе. В результате атаки на район Рауше в Бейруте были уничтожены иранские командиры. В то же время ливанское министерство здравоохранения в своем заявлении сообщило, что пострадали десять человек.

Израиль заявил, что целью удара были ключевые командиры элитного иранского подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, но не назвал их имен.

"Командиры ливанского корпуса "Кудс" действовали с целью осуществления террористических атак против государства Израиль и его гражданского населения, одновременно действуя на стороне КСИР в Иране", – говорится в заявлении израильских военных.

Всего за последние четыре дня бойцы ЦАХАЛ атаковали более 600 целей по всему Ливану. Только в районе Дахие за последние два дня израильские военные нанесли удары по десяткам пунктов управления, командирам и лабораториям по производству БПЛА.

Напомним, в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

