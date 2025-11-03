'Заинтересованы доить': Красюк жестко высказался о команде Усика

Известный промоутер Александр Красюк признался, что выступал против боя Александра Усика (24-0, 15 КО) с Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО). По словам главы компании K2 Promotions, для его бывшего подопечного поединок носил очень рискованный характер, так как британец владеет мощным ударом.

Об этом Красюк рассказал в интервью Youtube-каналу Okay Eva, комментируя завершение 12-летнего сотрудничества с Усиком. При этом промоутер подчеркнул, что в команде Александра находятся недобросовестные люди, которые просто стараются нажиться на карьере боксера.

"Наш контракт закончился перед боем с Джошуа в 2021 году. Далее никто никому ничего не был должен, но мы продолжали работать вместе. Если положить руку на сердце – я был противником боя с Дюбуа. Александр уже достиг всего. Поединок даже близко не принес столько денег, сколько он заработал с Тайсоном или Джошуа. Даже рядом не стоял. А риск был высоким и неоправданным. Даниель – бегемот, большой парень с бетонной головой. Любой удар мог поставить точку в карьере, которую Усик строил 15 лет. Некоторые в команде были заинтересованы просто доить ситуацию", – заявил Красюк.

Ранее глава K2 Promotions призвал Усика немедленно завершить карьеру. Также Красюк назвал "убийством, которое принесет серьезные деньги" один из возможных боев супертяжа. Кроме того, промоутер не видит никакого смысла для украинца драться с британцем Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).

Напомним, в ночь на 26 октября Уордли сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на бой с Усиком. До этого украинец анонсировал поединок против победителя боя британца и новозеландца.

После своего триумфа Фабио вызвал на ринг Александра. Свой прогноз на будущее противостояние сделал искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил шансы Александра Усика в бою с Фабио Уордли.

