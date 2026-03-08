Что Украина может дать арабским странам: предполагается новый уровень сотрудничества

Последние события на Ближнем Востоке могут открыть для Украины новые возможности для сотрудничества со странами Персидского залива. Угроза дроновых атак в регионе, с которой столкнулись эти страны, привлекла их внимание к украинскому опыту противодействия ударам БПЛА.

При этом речь идет не о простом обмене украинских технологий на ракеты для Patriot. Своими соображениями по поводу новых перспектив для Украины поделился военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 канала.

Перспективы нового сотрудничества

На фоне роста угрозы дроновых атак Ирана растет интерес стран Персидского залива к украинскому опыту противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

Шарп подчеркнул, что Украина имеет практические наработки в перехвате дронов, организации ПВО и анализе вражеских атак. По его словам, это может стать основой для сотрудничества с арабскими странами, но идею простого обмена технологий на ракеты Patriot он считает значительно более сложной, чем она кажется на первый взгляд.

"Их будет интересовать все, что связано с массовыми и относительно дешевыми системами противодействия дронам и их перехвата, – отметил Шарп.

Проблема дроновых атак для любой страны заключается в угрозе прорыва ими системы противовоздушной защиты. Опасны ударные дроны и тем, что в случае попадания в важные объекты инфраструктуры они способны вызвать серьезные последствия. Поэтому важно не только сбивать как можно больше таких целей, но и делать это правильно для минимизации возможного ущерба.

"Сколько бы ты не сбил – это хорошо. Но главный вопрос другой: удалось ли защитить объект",– подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по мнению Шарпа, страны Персидского залива могут быть заинтересованы не только в отдельных технологиях, но и в практическом опыте Украины: организации системы перехвата, анализе атак и создании более дешевых решений для борьбы с массированными ударами дронов.

"Украина действительно может предложить опыт перехвата дронов, организации этого процесса и определенные готовые наработки",– отметил Шарп.

Четыре года полномасштабной войны, считает эксперт, превратили украинскую армию в "лабораторию новых решений в борьбе с беспилотниками".

"Речь идет и об опыте, и об организации перехвата, и об определенных готовых решениях, включая дешевые продукты",– подчеркнул он.

И именно это сейчас интересует страны на Ближнем Востоке.

Обмен дронов-перехватчиков на ракеты для Patriot маловероятен

В возможность обмена украинских технологий на ракеты для Patriot, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский, Шарп не очень верит. Ведь страны Персидского залива активно используют PAC-2 и PAC-3 для собственной защиты – не только от иранских дронов, но и от баллистики.

"Я очень удивлюсь, если они поделятся ракетами PAC-2 или PAC-3. Им самим они нужны еще больше. Главная проблема даже не в деньгах. Проблема в том, что темпы производства этих перехватчиков ограничены",– подчеркнул Шарп.

Что может дать Украине углубление сотрудничества со странами Персидского залива

По оценкам эксперта, сейчас перед Украиной открываются перспективы углубления взаимодействия со странами Персидского залива, что важно не только с военной, но и с политической точки зрения. Это взаимодействие может вылиться в долгосрочное сотрудничество в сфере оборонных технологий и безопасности.

Не исключен и положительный экономический эффект. Страны Персидского залива имеют значительные финансовые ресурсы и активно инвестируют в сферу обороны, поэтому сотрудничество с ними может поддержать развитие украинского военно-промышленного комплекса.

"Можно просто заработать, и в этом нет ничего плохого, если они что-то будут покупать",– считает Шарп.

Политические "бонусы" в таком потенциальном сотрудничестве он видит в том, что сближение с государствами, которые имеют большое влияние и значительные бюджеты, может усилить международные позиции Украины и создать новые возможности для партнерства в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский рассказал, что Украина получила запрос от США на конкретную поддержку в защите от "Шахедов".

Также он напомнил о предложении менять ракеты PAC-3 на дроны-перехватчики.

