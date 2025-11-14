УкраїнськаУКР
Бой претендентов на пояс Усика завершился допинговым скандалом. Боксера должны дисквалифицировать

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-4, 23 КО) сдал положительный тест на допинг в день своего боя с Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Новозеландский боксер находится под следствием, а Александру Усику (24-0, 15 КО) назначили обязательную защиту против победителя поединка.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions. В организации, которая ведет дела Уордли, отметили, что никаких комментариев до завершения разбирательств никто давать не будет.

"Вчера вечером Ассоциация добровольного антидопингового контроля проинформировала все стороны о том, что Джозеф Паркер получил положительный результат антидопингового теста, проведенного 25 октября в день его боя с Фабио Уордли. Пока идет расследование, никаких дополнительных комментариев пока не будет", – заявил в Queensberry Promotions.

По данным таблоида The Sun в анализах Паркера были обнаружены следы кокаина. 33-летнему супертяжу грозит дисквалификация на 24 месяца.

Напомним, в ночь на 26 октября Уордли сенсационно нокаутировал Джозефа Паркера (36-4, 23 КО) в 11-м раунде и стал обязательным претендентом на бой с Усиком. До этого украинец анонсировал поединок против победителя боя британца и новозеландца.

После своего триумфа Фабио вызвал на ринг Александра. Свой прогноз на будущее противостояние сделал искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил шансы Александра Усика в бою с Фабио Уордли.

