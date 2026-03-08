Когда наступит метеорологическая весна и какой будет ее 'вторая стадия' в Украине: прогноз синоптикини

В Украине после периода холодов ожидается стабильное потепление, которое будет сопровождаться сухой и солнечной погодой. В некоторых регионах в ближайшие дни температура может достичь до +18 градусов.

Об этом медиа рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, в ближайшие дни погода в Украине будет оставаться стабильной.

Когда в Украине наступит метеорологическая весна

Синоптик отметила, что во многих областях, в частности на западе, юге и частично в центре, метеорологическая весна уже наступила. Она фиксируется, когда средняя температура за сутки стабильно превышает 0 градусов и растет.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в некоторых западных регионах среднесуточные температуры могут превысить +5 градусов. Такой показатель считается второй стадией метеорологической весны.

Вместе с тем дату перехода к метеорологической весне для жителей Киева еще не обнародовали. Ее должна определить Центральная геофизическая обсерватория.

Погода в Украине в начале марта

Согласно прогнозу, до 9 марта небо во многих регионах будет почти ясным. В течение как минимум пяти суток существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет оставаться относительно стабильной, однако ночи будут морозными. Ночью термометры покажут от 0 до -5 градусов, а на северо-востоке местами от -6 до -8 градусов.

Днем, из-за солнечной погоды, почти по всей территории Украины воздух прогреется до +3 до +8 градусов. Вместе с тем в западных областях 8 и 9 марта, а также на значительной части территории страны, кроме северо-востока и востока, температура повысится до +15 градусов.

В последующие дни, 10 и 11 марта, ночная температура будет колебаться от +4 до -3 градусов, днем воздух может прогреться от +9 до +15 градусов. Теплее всего будет в Закарпатье и Прикарпатье, где термометры покажут до +18 градусов.

Как отмечает Наталья Птуха, после 12 марта, антициклональный характер погоды также сохранится еще несколько дней. Примерно до середины месяца температура ночью будет держаться на уровне от +6 до -1 градуса, а дневная от +8 до +15.

Как сообщал OBOZ.UA март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

