'Никто не позволит': Усика призвали немедленно завершить карьеру

Промоутер Александр Красюк снова выразил надежду на то, что его бывший подопечный Александр Усик (24-0, 15 КО) в скором времени объявит о завершении карьеры. Также он назвал невозможным проведение поединка украинского абсолютного чемпиона мира против британца Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО).

Об этом Красюк заявил в интервью порталу Sport.ua, комментируя зрелищную победу 20-летнего боксера над соотечественником Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО). По словам главы компании K2 Promotions, представители Итаумы умело ведут своего звездного супертяжа по карьере и не позволят ему выйти на Усика.

"Я близко и очень давно знаком с промоутерами Итаумы и хорошо понимаю их уровень осознания бокса. Они знают, что "поймали вундеркинда". Но ведь и понимают его реальный уровень. Поэтому ближайшие 2-3 боя никто не позволит Итауме сразиться с Усиком, потому что сбить такой самородок на подлете – дело глупое. Также очень надеюсь, что Усик объявит о завершении карьеры или, по крайней мере, о своих планах сделать это в скором времени", – сказал Красюк.

Отметим, что Итаума, которого уже называют новым Усиком, не стал вызывать украинца на поединок после победы над Уайтом. А Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) считает, что британец уничтожит нашего чемпиона.

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

