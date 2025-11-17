Больше не абсолютный: Усик отказался от чемпионского пояса

Украинский супертяж Александр Усик (24-0, 15 КО) принял решение отказаться от пояса Всемирной боксерской организации (WBO). Наш соотечественник автоматически лишился статуса абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе, которое он завоевал во второй раз в карьере, победив Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Об этом информирует WBO на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. В организации отметили исключительность украинского суперчемпиона, поблагодарив его за невероятные поединки в статусе чемпиона WBO, которым он быль с 2021 года.

"Для WBO глубоко почетно иметь такого чемпиона как на ринге, так и за его пределами. Усик олицетворяет совершенство, дисциплину, порядочность и патриотизм. Он является источником гордости для народа Украины и настоящим глобальным послом бокса. Мы принимаем и уважаем его решение отказаться от титула суперчемпиона WBO в супертяжелом весе. Это не прощание, а как выразилась его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут оставаться открытыми для Александра Усика и его команды", – отметили в организации.

Теперь согласно правилам WBO британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) становится полноценным чемпионом мира. До этого Усика обязали подраться с англичанином, который сенсационно побил Джозефа Паркера за временный титул.

