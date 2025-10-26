В сенсационном бою с нокаутом определился следующий соперник Усика. Видео

Небитый 30-летний британский тяжеловес Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) одержал неожиданную досрочную победу техническим нокаутом над Джозефом Паркером (36-4, 24 KO) в объединительном поединке временных чемпионов мира WBA и WBО и стал обязательным претендентом на бой с Александром Усиком. Поединок на O2 Arena в Лондоне был остановлен в 11-м раунде после мощной атаки Уордли, когда Паркер уже едва держался на ногах.

С самого начала бой проходил с высоким темпом. Паркер, выйдя в ринг с максимальным весом за карьеру, попытался действовать первым номером и сделал ставку на мощь. 33-летний новозеландец уверенно начал встречу, удачно сдваивал левые хуки и несколько раз потряс соперника в стартовых раундах.

Однако во втором эпизоде он сам пропустил тяжёлый оверхэнд и оказался на грани нокдауна — спасла только потерянная капа и короткая пауза, позволившая восстановиться.

Средние раунды прошли в равной борьбе. Паркер выглядел точнее и чаще первым находил момент для атаки, в то время как Уордли опасно контрил и акцентировал удары по корпусу. Британец несколько раз был близок к тому, чтобы уронить соперника, но новозеландец стойко держался и даже перехватывал инициативу, заставляя Фабио отходить.

К девятому раунду Паркер заметно добавил, уверенно комбинировал и вновь потряс Уордли. Казалось, что судьба поединка решена, но в десятом раунде ситуация резко изменилась. После удачных контратак Паркер сам пропустил серию мощных ударов и завершал трёхминутку в тяжёлом состоянии, едва удержавшись от падения.

Финал стал драматическим. В 11-м раунде Уордли точно попал правой рукой, и Паркер оказался в состоянии грогги. Рефери вмешался и остановил избиение, зафиксировав победу британца техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) собирается вернуться на ринг в первой половине будущего года. Наш соотечественник заявлял, что намерен выполнить свои обязательства по линии Всемирной боксерской организации (WBO) и подраться с победителем противостояния Паркер - Уордли.

