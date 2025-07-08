'Соглашение достигнуто': новый бой Усика получил официальное подтверждение

Третий поединок между Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и объединенным чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком (23-0, 14 КО) действительно должен состояться. Более того, между всеми сторонами, которые имеют отношение к организации боя, "достигнуто соглашение".

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Об этом в интервью порталу Bet365 заявил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions отметил, что его клиент продолжает настаивать на том, что результат как минимум второго боя с Усиком несправедлив, а судьи лишили его заслуженной победы.

"Соглашение достигнуто. Это все, что я могу вам сказать на данный момент. Посмотрим, что произойдет. Он чувствует, что хочет снова сразиться с Усиком. Он, конечно, считает, что выиграл последний бой, и это были очень, очень близкие бои. Это были хорошие бои для просмотра, нравится вам Тайсон или вам нравится Усик. Я думаю, Фьюри сделал достаточно, чтобы выиграть реванш", – сказал Уоррен.

На прошлой неделе Фьюри объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим британец назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Фьюри, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112). После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Недавно американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) признался, что болел за украинца в противостоянии с британцем. В свою очередь Усик подтвердил завершение карьеры после того, как проведет еще два боя.

Фьюри угодил в зашкварную ситуацию, приняв приглашение россиянина Умара Кремлева посетить турнир так называемой Международной боксерской ассоциации (IBA). Он начал продвигать представителя страны-агрессора в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри "слетел с катушек" и поделился новостью о российском диктаторе Владимире Путине. Также он высказал желание побывать в Москве.

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