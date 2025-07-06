Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выразил интерес к визиту в Москву и отметил важную роль бокса в объединении людей на фоне международной напряжённости. Об этом он заявил во время визита в Стамбул, где принял участие в мероприятии IBA Golden Era по приглашению главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва, которого давно упрекают в связях с российским режимом.

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Фьюри, прибывший на ивент вместе с менеджером Спенсером Брауном, высоко оценил организацию события и поддержку бокса на международной арене. По его словам, такие мероприятия не только популяризируют спорт, но и помогают налаживать диалог между странами.

"Это большое событие. Когда видишь так много бойцов и известных людей, это привлекает внимание к боксу — а бокс объединяет", — сказал Фьюри. Его менеджер добавил: "При всём, что происходит между Россией и Украиной, бокс может быстро сблизить людей".

Президент IBA Умар Кремлёв, в свою очередь, предложил Фьюри завершить карьеру в рамках шоу под эгидой ассоциации, возможно — с титульным боем за пояс IBA. Также он пригласил Фьюри с семьёй посетить Москву, заверив, что обеспечит трансфер и тёплый приём.

"Назначай дату, можешь взять с собой команду и семью. Мы пришлём самолёт. В Москве не ходят медведи, несмотря на мифы, так что приезжай спокойно", — пошутил Кремлёв.

Фьюри также признался, что ещё четыре года назад собирался приехать в Россию, но поездка сорвалась. Теперь, по словам Брауна, "история не закончена", а Кремлёв — "вовремя присоединился к ней".

"Хотел на Красную площадь в меховой шубе, зимой, в снегу — а потом улететь тусоваться в Новую Зеландию. Сейчас мы снимаем реалити-шоу для Netflix, и было бы здорово показать Россию — аудитория в 500 миллионов, может, даже миллиард — это пошло бы на пользу отношениям. Так что говори со Спенсером, делай предложение", – отметил Тайсон.

Как сообщал OBOZ.UA, Фьюри после встречи с Кремлевым слетел с катушек и начал репостить у себя в соцсетях откровенно пророссийские материалы.

Сперва новость о том, что третий бой между россиянами Бетербиевым и Биволом якобы может пройти в России.

А затем публикацию, в которой говорится о том, что в декабре 2024 года Путин запретил "Сатанинский храм", признав его "нежелательной организацией".

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