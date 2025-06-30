Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) станут специальными гостями вечера бокса, который пройдет 2 июля в Стамбуле. Турнир под названием Betcity IBA.Pro 7 организовывает так называемая Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев).

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Об этом IBA.Pro сообщает на своей странице в социальной сети Instagram, а также информируют российские пропагандистские медиа. Британцы посетят Турцию в субботу, где наверняка будет присутствовать и сам Кремлев. Кроме того, планируется приезд еще одного британца, который стал жертвой Александра Усика (23-0, 14 КО), – Дерека Чисоры (36-13, 23 КО).

Отметим, что совсем недавно Кремлев выступил с рядом невероятно нелепых высказываний об особой роли России в спорте и мировом обществе, а также наехал на Международный олимпийский комитет (МОК), который отозвал признание IBA и лишил ее возможность организовывать боксерский турнир на ОИ.

"Там, где нет России, фактически нет и настоящего спорта. Конфликт между Израилем и Ираном показывает, что двойные стандарты – реальность. Где нет России, там нет и мира. Руководство МОК давно пора просто послать куда подальше и делать свое дело", – сказал Кремлев изданию "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из турниров IBA в декабре 2023 года засветился звезда смешанных единоборств Конор МакГрегор, который аплодировал гимну России и обнимался с Умаром Кремлевым.