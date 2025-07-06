Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри вновь оказался в центре скандала. Британский боксер несколько раз продемонстрировал симпатию к окружению Кремля и самому диктатору Путину.

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Сперва Фьюри посетил вечер профессионального бокса в Турции, организованный IBA.pro — структурой, возглавляемой россиянином Умаром Кремлёвым, которого давно упрекают в связях с российским режимом.

На мероприятии, щедро проплаченном спонсорами из РФ, присутствовали также Терренс Кроуфорд, Роландо Ромеро, Джаррелл Миллер, Шэннон Бриггс и другие. Но именно Фьюри стал главным действующим лицом шоу: он раздавал интервью, позировал с Кремлёвым и активно обсуждал тему возможного третьего боя с Александром Усиком.

После возвращения домой поведение Фьюри стало ещё более вызывающим. Сначала он заявил, что проведёт бой с Усиком 18 апреля 2026 года на "Уэмбли", затем выложил в сеть фотографию секс-игрушки, на которую приклеил лицо украинца.

А позже и вовсе начал репостить у себя в соцсетях откровенно пророссийские материалы.

Новость о том, что третий бой между россиянами Бетербиевым и Биволом якобы может пройти в России.

А затем публикацию, в которой говорится о том, что в декабре 2024 года Путин запретил "Сатанинский храм", признав его "нежелательной организацией".

Для справки: Сатанинский храм — это американская организация, которая использует образ сатаны как символ борьбы за свободу, права человека и отделение религии от государства. Они не поклоняются дьяволу, а больше занимаются активными политическими моментами и троллингом. Теперь в России Сатанинский храм считают опасной организацией, а за поддержку могут посадить.

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