Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отметился позорным поступком, приняв приглашение посетить вечер бокса в Стамбуле, который организовывает федерация под руководством россиянина Умара Кремлева (настоящая фамилия – Лутфуллоев). Цыганский король не просто прибыл в Турцию, но и принялся активно рекламировать турнир.

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Вечер под названием Betcity IBA.Pro 7 организовывает так называемая Международная боксерская ассоциация (IBA), которая лишена аккредитации Международного олимпийского комитета (МОК) за финансовые махинации и прочие нарушение. Это не остановило Фьюри от сотрудничества с россиянином Кремлевым.

На своей странице в социальной сети Instagram Тайсон запостил множество видео, на которых отметил приспешника диктаторского режима Владимира Путина и ярого Z-патриота. Британский боксер таким образом эпично прогнулся под страну-агрессорку и IBA, которую финансирует "Газпром".

Отметим, что на Betcity IBA.Pro 7 организаторы анонсировали приезда Энтони Джошуа, Дерека Чисоры и Теренса Кроуфорда. Звездный американец уже также засветился в Стамбуле.

Совсем недавно Кремлев выступил с рядом невероятно нелепых высказываний об особой роли России в спорте и мировом обществе, а также наехал на МОК. До этого IBA приостановила членство в ней Федерации бокса Украины, а также лишила нашу сборную флага на юниорском чемпионате Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из турниров IBA в декабре 2023 года засветился звезда смешанных единоборств Конор МакГрегор, который аплодировал гимну России и обнимался с Умаром Кремлевым.