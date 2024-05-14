Шансы на ничью растут: букмекеры изменили котировки на бой Усик – Фьюри

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) продолжает иметь незначительное преимущество над Александром Усиком (21-0, 14 КО) в прогнозах аналитиков на бой 18 мая. При этом эксперты неожиданно увеличили шансы на то, что поединок завершится ничьей.

За несколько дней до противостояния букмекеры обновили котировки. Ставки на победу Фьюри принимаются с коэффициентом 2,00 (было – 1,80). Показатели на успех Усика достигают уровня 2,10 (было – 2,00). А вот ничья теперь оценивается индексом 13,00 вместо прежних 17,00.

При этом украинский чемпион стал считаться фаворитом на победу по итогам 12 раундов решением судей. Это событие предлагается с коэффициентом 2,87 (было – 2,75). А вот шансы Фьюри выиграть по очкам снизились до показателя 3,25 (было – 2,62).

Изменились котировки и на длительность боя. Теперь на то, что боксеры продержатся в ринге все 12 раундов, можно поставить с показателем 1,44 (было – 1,40). А досрочная победа одного из соперников предлагается с индексом 2,62 (было – 2,75).

Накануне боя 18 мая команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Также стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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