'Неприятно это говорить': Фьюри рассказал, ради чего бьется с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) отметил, что его не интересует спортивное наследие в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) 18 мая. Британец отметил, что хочет стать первым в истории бокса, кто заработает полмиллиарда фунтов стерлингов.

Об этом Фьюри рассказал в интервью изданию The Telegraph. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал врунами тех боксеров, которые говорят, что их интересуют чемпионские пояса, а не гонорары, а также высказался в адрес болельщиков.

"Я стану первым боксером-супертяжем в истории стоимостью 500 миллионов фунтов. Счастливые дни! Это важный бой, но, опять же, мне неприятно это говорить, потому что фанаты бокса, поклонники бокса и все ублюдки не хотят этого слышать, но почему вы думаете, что я – это бокс? Я дерусь за деньги. Если кто-нибудь из профессионального бокса скажет мне, что они занимаются этим спортом не ради денег, они вам лгут. А я говорю вам от всего сердца", – сказал Фьюри.

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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