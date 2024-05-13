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"Неприятно это говорить": Фьюри рассказал, ради чего бьется с Усиком

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Неприятно это говорить': Фьюри рассказал, ради чего бьется с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) отметил, что его не интересует спортивное наследие в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) 18 мая. Британец отметил, что хочет стать первым в истории бокса, кто заработает полмиллиарда фунтов стерлингов.

Об этом Фьюри рассказал в интервью изданию The Telegraph. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал врунами тех боксеров, которые говорят, что их интересуют чемпионские пояса, а не гонорары, а также высказался в адрес болельщиков.

"Неприятно это говорить": Фьюри рассказал, ради чего бьется с Усиком
"Неприятно это говорить": Фьюри рассказал, ради чего бьется с Усиком

"Я стану первым боксером-супертяжем в истории стоимостью 500 миллионов фунтов. Счастливые дни! Это важный бой, но, опять же, мне неприятно это говорить, потому что фанаты бокса, поклонники бокса и все ублюдки не хотят этого слышать, но почему вы думаете, что я – это бокс? Я дерусь за деньги. Если кто-нибудь из профессионального бокса скажет мне, что они занимаются этим спортом не ради денег, они вам лгут. А я говорю вам от всего сердца", – сказал Фьюри.

"Неприятно это говорить": Фьюри рассказал, ради чего бьется с Усиком

На позапрошлой неделе стал известен транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Перед этим Фьюри откровенно высказался об Усике, назвав того страшным человеком. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт. Кроме того, были озвучены фантастические гонорары соперников за поединок 18 мая.

"Неприятно это говорить": Фьюри рассказал, ради чего бьется с Усиком
"Неприятно это говорить": Фьюри рассказал, ради чего бьется с Усиком

Стало известно, что второй реванш боксеров запланирован на середину октября. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью.

"Неприятно это говорить": Фьюри рассказал, ради чего бьется с Усиком

Накануне в сети появилось видео, которое раскрыло истинное отношение Усика к России. А в сборной РФ злобно оценили шансы украинца в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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