ПСЖ достиг принципиального соглашения с украинским защитником "Борнмута" Ильёй Забарным по личному контракту. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны договорились об условиях пятилетнего договора.

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Однако переход 22-летнего игрока еще не оформлен окончательно — переговоры между клубами по трансферной сумме продолжаются, окончательного соглашения пока нет.

10 июня стало известно, что "Борнмут" требовал от парижан 75 миллионов евро, отказавшись принять их первое предложение. Позже англичане умерили аппетит, согласившись на сумму в 60 млн евро.

Илья Забарный перешёл в английский клуб из киевского "Динамо" в январе 2023 года за 22,7 млн евро. В сезоне-2024/25 он провёл 49 матчей за клуб и сборную, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Всего же в активе Ильи 86 поединков за английский клуб.

Отмечается, что футболист "Борнмута" уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Защитник украинский национальной команды также проинформировал руководство английского клуба о желании продолжить карьеру в Париже.

При этом известно, что парижане готовы избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова ради трансфера Забарного. Именно из-за представителя страны-агрессора украинский футболист отказался перейти в ПСЖ в январе нынешнего года. Отметим, что в России трансфер Ильи в парижский клуб вызвал истерику.

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