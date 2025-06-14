Центральный защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный находится на финальной стадии переговоров о переходе в "Пари Сен-Жермен", сообщает авторитетный инсайдер Маттео Моретто. По его информации, стороны существенно продвинулись в переговорах и близки к завершению сделки. Ожидается, что сумма трансфера составит более 60 млн евро.

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10 июня стало известно, что "Борнмут" требовал от парижан 75 миллионов евро, отказавшись принять их первое предложение.

Илья Забарный перешёл в английский клуб из киевского "Динамо" в январе 2023 года за 22,7 млн евро. В сезоне-2024/25 он провёл 49 матчей за клуб и сборную, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Всего же в активе Ильи 86 поединков за английский клуб.

Отмечается, что футболист "Борнмута" уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Защитник украинский национальной команды также проинформировал руководство английского клуба о желании продолжить карьеру в Париже.

При этом известно, что парижане готовы избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова ради трансфера Забарного. Именно из-за представителя страны-агрессора украинский футболист отказался перейти в ПСЖ в январе нынешнего года. Отметим, что в России трансфер Ильи в парижский клуб вызвал истерику.

Победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" вместе с Nike презентовал домашний комплект формы на сезон 2025/26. Экипировка содержит орнамент, напоминающий украинскую вышиванку.

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