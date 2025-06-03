ПСЖ выгоняет российского голкипера ради футболиста сборной Украины – СМИ

Российский вратарь Матвей Сафонов может покинуть Пари Сен-Жермен уже в ближайшее время. По данным L’Équipe, руководство клуба готово расстаться с голкипером, чтобы упростить переход защитника сборной Украины Ильи Забарного.

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Ранее в январе ПСЖ уже предпринимал попытку подписать 22-летнего украинца из "Борнмута", но сам игрок отказался, узнав о присутствии Сафонова в команде. Теперь, после победы в Лиге чемпионов и накануне старта клубного чемпионата мира, парижане вернулись к переговорам и готовы устранить возможные барьеры.

По информации источника, главный тренер Луис Энрике лично одобрил трансфер Забарного, а внутри клуба уже не уверены, останется ли Сафонов в составе на следующий сезон. Контакт с "Борнмутом" установлен, и парижане рассчитывают закрыть сделку до 10 июня. Сумма трансфера украинца составит не менее 50 миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA, Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе 2023-го, подписав пятилетний контракт.

Это стало самым дорогим исходящим трансфером в истории киевского клуба. До этого на первом месте была продажа Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро.

С того времени провел за "Борнмут" 86 поединков, забив один гол и сделав одну результативную передачу. В пассиве у Ильи девять желтых карточек и одна красная.

Недавно Сафонов получил удар в глаз во время празднования исторической победы клуба в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые в своей истории завоевал главный европейский трофей, и россиянин поплатился за излишние эмоции.

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