Победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" вместе с Nike презентовал домашний комплект формы на сезон 2025/26. Новую экипировку представили три легенды клуба — Блез Матюиди, Гийом Оаро и Жереми Менез. Событие было посвящено истории, страсти и преданности болельщиков Парижа.

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Домашний комплект стал ещё более узнаваемым: тёмно-синий цвет в сочетании с ярко-красными и белыми акцентами, а также узор, вдохновлённый архитектурой французской столицы.

"Этот дизайн подчёркивает парижскую идентичность и наследие клуба. От улиц Большого Парижа до трибун "Парк де Пренс" — эта футболка символизирует не просто форму, а образ мышления целого поколения, для которого футбол — это и культура, и убеждение", – говорится на сайте клуба.

Впервые новую форму команда наденет 15 июня — в стартовом матче Клубного чемпионата мира против "Атлетико" (Мадрид) в Лос-Анджелесе.

Стоит отметить, что в комментариях многие болельщики узнали в таком орнаменте характерные черты украинской вышиванки.

Как сообщал OBOZ.UA, ПСЖ хочет купить лидера обороны сборной Украины Илью Забарного.

Отмечается, что футболист "Борнмута" уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Защитник украинский национальной команды также проинформировал руководство английского клуба о желании продолжить карьеру в Париже.

При этом известно, что парижане готовы избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова ради трансфера Забарного. Именно из-за представителя страны-агрессора украинский футболист отказался перейти в ПСЖ в январе нынешнего года. Отметим, что в России трансфер Ильи в парижский клуб вызвал истерику.

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