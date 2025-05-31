ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, со счетом 5:0 победив в рекордном финале. Видео голов

Французский ПСЖ разгромил итальянский "Интер" и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Финальный матч самого главного футбольного турнира Европы на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 5:0.

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Парижский клуб провел мощный первый тайм и практически уничтожил "Интер" за стартовые 45 минут. Французы действовали агрессивно, высоко прессинговали и организовали две результативные атаки, на которые миланцы не нашли ответа.

Уже на 12-й минуте ПСЖ вышел вперёд. После ошибки обороны "Интера" Витинья выдал острый пас, Дуэ откатил мяч Хакими, и защитник спокойно поразил пустой угол.

Спустя 8 минут парижане удвоили преимущество, забив второй гол. Дембеле прорвался по флангу, навесил на Дуэ, и после рикошета от Димарко мяч оказался в сетке.

"Интер" пытался отвечать, но был крайне неубедителен, первый момент номинальные гости создали лишь на 37-й минуте, когда Тюрам не попал головой с близкого расстояние.

Позже удар Ачерби также не достиг цели. Несколько попыток Бареллы и Чалханоглу были нейтрализованы обороной парижан или не доведены до удара.

У ПСЖ ближе к перерыву могли отличиться Кварацхелия и Дембеле, но Зоммер и перекладина спасли итальянцев от третьего мяча.

Подопечные Симоне Индзаги выглядели уставшими и дезориентированными – за весь тайм команда не провела ни одной по-настоящему острой атаки.

Парижане, напротив, уверенно контролировали темп и регулярно находили свободные зоны. Статистика перед перерывом была более чем красноречивой.

Во втором тайме ПСЖ окончательно снял вопросы о победителе. На 63-й минуте 19-летний Дуэ оформил дубль после быстрой атаки с участием Дембеле и Витиньи.

Спустя десять минут Кварацхелия убежал один на один и довел счет до разгромного – 4:0. Защитники "Интера" не успевали, а Зоммер оказался бессилен.

Миланцы попытались освежить состав, но замены не изменили хода встречи. Барелла, Залевски и Чалханоглу нанесли несколько ударов, однако оборона парижан была надёжна, а Доннарумма уверенно действовал на выходах.

Вместо этого на 87-й минуте Сенни Маюлу забил пятый гол в ворота миланцев.

Отметим, что финал ЛЧ установил вошел в историю. Во время матча в Мнюхене была зафиксирована рекордная разница в возрасте между стартовыми составами команд. У ПСЖ он оказался самым молодым среди всех финалистов XXI века — 25 лет и 96 дней. В то же время у "Интера" в основе вышли сразу три футболиста старше 35 лет: Янн Зоммер (36), Франческо Ачерби (37) и Генрих Мхитарян (36), а средний возраст состава составил 30 лет и 242 дня. Разница между командами — 5 лет и 146 дней — стала новой максимальной в истории финалов турнира.

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