Футболист сборной Украины, ушедший из 'Динамо' за рекордную сумму, забил дебютный гол в Англии. Видео

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отметился первым голом за клуб. 21-летний футболист сборной Украины забил в ворота "Лутона" в 17-м туре чемпионата Англии по футболу.

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Как сообщал OBOZ.UA, Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе прошлого года, подписав пятилетний контракт. Это стало самым дорогим исходящим трансфером в истории киевского клуба. До этого на первом месте была продажа Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро.

С того времени провел за "Борнмут" 37 поединков, не отметившись никакими результативными действиями. В пассиве у Ильи четыре желтых карточки.

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