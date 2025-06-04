'Этот украинец... Что они за люди': трансфер Забарного в ПСЖ вызвал истерику в России

Звездный центральный защитник сборной Украины Илья Забарный может продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Победители Лиги чемпионов готовы выложить английскому "Борнмуту" 50 миллионов евро за нашего соотечественника и завершить трансфер уже до клубного первенства мира, которое стартует 14 июня.

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При этом руководство ПСЖ готово продать российского вратаря Матвея Сафонова, что взывало истерику среди футбольных болельщиков из РФ. Читатели портала Sports.ru возмутились тем, что украинец не хочет играть в одном клубе с представителем РФ, и назвали позорными действия парижан.

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Ну что они за люди... Ведь играют во многих клубах вместе сербы и албанцы, сербы и хорваты, никакой поножовщины. Неужели этот украинец уверен, что Матвей его ночью задушит?

Требл взял, теперь можно в клуб попроще основным.

Окажется, что украинец и не особо то хочет в Париж и готов гнуть победителя ЛЧ под свои условия. А владелец и руководство, кажется, рады гнуться.

А зачем Сафонова тогда покупали? Что за бред. И что такого сделал Сафонов, штурмовиком был, что ли?

Кроме политики, у ПСЖ три крутых вратаря и нулевая глубина на позиции ЦЗ.

Да Сафонов этому ПСЖ особо и не нужен в принципе, не удивлюсь, если начнется мыльная опера.

Если ПСЖ продаст Сафонова по этой причине, это позор на клуб.

КАКАЯ СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе нынешнего года Илья Забарный отказался от перехода в ПСЖ именно из-за выступлений в составе команды Матвея Сафонова.

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