'Если он будет в составе...' Футболист сборной Украины отказался от перехода в топ-клуб Европы

Защитник сборной Украины Илья Забарный отказался от перехода из английского "Борнмута" во французский "Пари Сен-Жермен". Наш соотечественник категорично отверг предложение клуба из Парижа по причине того, что в его составе выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.

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Об этом в подкасте 100% PSG la tribune на платформе France Bleu рассказал журналист издания L'Equipe Лоик Танзи, пишет портал le10sport.com. По данным источника, Забарный готов рассмотреть предложение ПСЖ только в том случае, если тот избавится от представителя РФ.

"Забарный – отличный игрок, но он украинец. А в составе ПСЖ есть россиянин. Забарный сказал: "Если Сафонов будет в составе, я не смогу приехать". Дело не столько в том, что он – русский, сколько в том, что вратарь и центральный защитник – это две позиции, которые ультрасвязаны на поле. А Забарный не хочет, чтобы дошло до того, что украинец и россиянин будут создавать проблему для команды", – поделился данными Танзи.

Ранее стало известно, что на Забарного всерьез нацелился мадридский "Реал", который готов выложить более 50 миллионов евро за нашего соотечественника.

Илья в нынешнем сезоне провел за "Борнмут" все 20 матчей в Премьер-лиге и ни разу не был заменен. Он входит в число девяти игроков чемпионата, которые имеют в своем активе 100% игровых минут в сезоне.

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