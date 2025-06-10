Английский "Борнмут" не намерен продавать лидера обороны сборной Украины Илью Забарного меньше чем за 75 миллионов евро. "Вишни", как называют клуб Премьер-лиги, не принял первое предложение французского "Пари Сен-Жермен" по трансферу нашего соотечественника в размере 50 млн.

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Об этом информирует RMC Sport. По данным журналистов, переход Забарного в стан победителей Лиги чемпионов до старта клубного мундиаля 14 июня практически исключен. При этом французы и англичане работают над сделкой по трансферу 22-летнего украинца.

Отмечается, что Забарный уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Защитник украинский национальной команды также проинформировал руководство "Борнмута" о желании продолжить карьеру в ПСЖ, который считает Илью своей приоритетной целью.

При этом известно, что парижане готовы продать российского вратаря Матвея Сафонова ради трансфера Забарного. Именно из-за представителя страны-агрессорки украинский футболист отказался перейти в ПСЖ в январе нынешнего года. Отметим, что в России трансфер Ильи в парижский клуб вызвал истерику.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже в летнее межсезонье может сменить команду и перейти из мадридского "Реала" за 25 млн евро.

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