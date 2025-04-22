Реванш Усика и Дюбуа: стало известно, что происходит вокруг боя

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил информацию о том, что поединок между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) находится на завершающий стадии согласования. Функционер при этом выразил уверенность в том, что британец может победить и стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Видео дня

Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV, пишет портал secondsout.com. По словам представителя Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), менеджеры и промоутеры боксеров, санкционирующие органы в буквальном смысле одержимы проведением второго противостояния Александра и Даниеля.

"Насколько я понимаю, бой Усика и Дюбуа – это то, что все хотят организовать, буквально каждый: Queensberry Promotions и Фрэнк Уоррен, Всемирный боксерский совет (WBC), Усик и его команда и, конечно же, DAZN. Это хороший бой. У Дюбуа определенно есть все шансы стать абсолютным чемпионом мира. Я уверен, что это будет еще один большой бой для британского бокса", – сказал Хирн.

На днях стало известно, что поединок Усика и Дюбуа запланирован на середину лета. Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

WBC объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью дал свой категоричный прогноз на реванш Усик – Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!