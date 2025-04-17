Белью сказал, в каком раунде закончится реванш Усика и Дюбуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) досрочно завершит поединок против Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), намеченный на середину лета. Наш соотечественник вновь победит британского оппонента и сделает это в заключительно трети боя.

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Уверенность в этом выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью в интервью secondsout.com. По его словам, Усик выглядит явным фаворитом противостояния, в котором будет разыграно звание обладателя всех поясов королевского дивизионе, и докажет это в 9-12 раундах будущего боя.

"Усик – лучший супертяж в мире. Он, вероятно, лучший супертяж нашей эпохи, с этим больше не поспоришь. Он великолепен в том, что делает. Дюбуа тоже великолепен. У него есть шанс, но Усик уже заставил его сдаться один раз. Сможет ли он заставить его сделать это снова? Сейчас Дюбуа уверен в себе как никогда прежде. Но я думаю, он будет остановлен между восьмым и двенадцатым раундами", – сказал Белью.

Накануне стало известно, что поединок Усика и Дюбуа запланирован на середину лета. Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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