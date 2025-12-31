'Нужно усилить команду, а не ослабить': футболиста сборной Украины отказался покупать итальянский клуб

Нападающий сборной Украины Артем Довбик, от которого решил отказаться главный тренер римской "Ромы" Джанпьеро Гасперини, не продолжит карьеру в стане "Наполи". Трансфер нашего соотечественника в стане действующих чемпионов Италии считают нецелесообразным.

Об этом в комментарии журналистам рассказал спортивный директор неаполитанцев Джованни Манни, пишет портал areanapoli.it. В частности, функционер исключил вариант с обменом Довбика на бельгийского ветерана Ромелу Лукаку, назвав такую сделку недееспособной.

"Обмен Добвика и Лукаку? На сегодняшний день это недееспособный вариант. Мы его не рассматриваем. Нам нужно попытаться усилить команду, а не ослабить ее, но все другие сценарии, которые касаются Лукаку, остаются открытыми. Посмотрим, особенно учитывая, что нам приходится действовать с нулевым балансом, нам нужно быть начеку к каждой потенциальной возможности", – сказал Манни.

Накануне стало известно, что Добвик отказался покидать чемпионат Италии ради трансфера в один из английских клубов. СМИ уточняли, что ситуация вокруг форварда сборной Украины заходит в тупик. Также на днях стало известно, что от услуг Артема отказался мадридский "Атлетико".

Как сообщал OBOZ.UA, руководство "Ромы" навесило многомиллионный ценник на нападающего сборной Украины Артем Добвика.

