Решающий шаг для Лиги чемпионов и украинцев: на какие матчи нужно залипнуть в последнем туре

Среда порадует нас сразу 18 матчами Лиги чемпионов! Все они, традиционно, пройдут в одно время, чтобы сохранить дух конкуренции. На сегодня только 15 команд заняли важнейшие места – они точно вышли в следующую стадию. Но заруба продолжается. Какие же из 18 матчей выбрать для просмотра? Кого точно стоит включить параллельно? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

"Манчестер Сити" - "Галатасарай": горожане снова идут в плей-офф?

Позиции в чемпионате: 2 место АПЛ - 1 место турецкой Суперлиги

Очные встречи: не пересекались

Статистически, "Манчестер Сити" в лидерах ЛЧ по ударам, по проведенным атакам, по попаданиям в створ и по качеству дисциплины, а по точности пасов так вообще лучший – 92%. "Галатасарай" по этим параметрам далеко позади. Безусловно, игра имеет большое турнирное значение, Пеп должен только побеждать, чтобы выводить свою команду дальше через топ-8, а не еще один плей-офф, потому что его кресло и без того шатается. Но фанаты ждут игру совсем по другим причинам: после де Брюйне, на родную арену возвращаются еще два знаковых футболиста – Гюндоган и Сане. У "Сити" критическая ситуация: лазарет большой (включая Диаша, Гвардиола и Савиньо), Родри на поле добавляет разве что свою фамилию в список игроков, а Холанд во всех турнирах в последний раз забивал с игры аж месяц назад! В гости к ним приедет "Галатасарай", лидер собственного чемпионата. С другой стороны, желтые в 12 последних выездных матчах в Европе выигрывали лишь раз, поэтому разъяренный "Сити" – с Семеньо и Гейи в максимальной мотивации – может стать чрезвычайно сложным соперником. Гостям есть что терять, но для этого надо, чтобы более 6 команд ниже них в таблице выиграли, еще и с большими разгромами. Ох же эта Лига чемпионов в новом формате – ничего не предусмотришь!

"Бенфика" - "Реал": кто из украинцев будет уступчивее?

Позиции в чемпионате: 3 место Лиги Португалии - 2 место Ла Лиги

Очные встречи: 3 (2-0-1)

Последняя игра: 1:2, четвертьфинал 64/65

В 1962-м "Бенфика" переиграла "Реал" в Финале КЕЧ и взяла трофей. Но это было так давно, что будто ложь. Сегодня же португальцы сами разрушили свою еврокампанию. Ненужные поражения там, где была надежда, привели к 29-му месту в таблице и лишь 6 очкам, с надеждами на улучшение ситуации. И ее можно было бы исправить, если бы не "Реал" в последнем туре ЛЧ. Сейчас, с приходом Судакова, не только нам стало интереснее смотреть, но и сама команда сделала шаг вперед. Но сегодня им нужна только победа над самым титулованным клубом, ведь только так будет возможность хотя бы математически влезть на доступные места плей-офф. Интересное наблюдение: из 7 матчей "Бенфики" в 6 забивала только одна команда. Трубин не имеет права пропускать, ведь тогда орлы точно проиграют и потеряют все шансы на плей-офф. С другой стороны, мадридцы почти гарантированно выходят через первую восьмерку, поэтому в воротах королей может выйти Лунин. Поговаривают, что его хочет подписать "Челси" и если Андрей выполнит такой же перфоманс, как против "Сити" в своем матче жизни, то украинец пойдет на трансфер даже дороже. А португальские украинцы отправятся домой.

"Наполи" - "Челси": чемпион Италии останется без Лиги чемпионов?

Позиции в чемпионате: 4 место Серии А - 5 место АПЛ

Очные встречи: 2 (1-0-1)

Последняя игра: 1:4, плей-офф 11/12

Чемпион Италии, как и "Бенфика", провалил сезон: 25-е место, лишь 8 очков, 2 победы и только 7 забитых мячей. Добавьте сюда потребность победы над последним соперником группы дома, где "Наполи" не проигрывает почти 20 из последних домашних матчей ЛЧ. Адзурри имеют довольно хорошую статистику против английских команд, но по показателям сам клуб выступает посредственно. УЕФА приводит такой интересный факт: 55 матчей подряд "Челси" в еврокубках не знает счетов 0:0. Тогда как у "Наполи" такой результат за 7 предыдущих матчей уже был и всего в трех матчах итальянцы уходили с поля без забитых мячей. За что можно зацепиться, так это за соперника с новым тренером: без Марески им едва удалось переиграть "Пафос". Да и лондонцам есть за что биться: просто сейчас у них последняя прямая путевка в 1/8 ЛЧ.

ПСЖ - "Ньюкасл": удержаться в восьмёрке

Позиции в чемпионате: 1 место Лиги 1 - 9 место АПЛ

Очные встречи: 2 (0-1-1)

Последняя игра: 1:1, групповой этап 23/24

Это единственная пара последнего тура, где оба клуба находятся непосредственно в Топ-8. И задача у них идентична – удержаться. Неочевидный факт: матчи ПСЖ в этом году зрелищные в обе стороны, потому что на каждые 2 гола есть пропущенный. В памяти еще свежее воспоминание о поединке в группе двухлетней давности, когда именно "Ньюкасл" разбил парижан у себя дома 4:1. Можем ждать сегодня такой же результат? Команды проходят сезон как зеркально: 4 победы + ничья + 2 поражения. Сюда же одинаковую разницу по голам (+10), шестое и седьмое места таблицы. Вот только у англичан все вывозят Гордон и Барнс, тогда как французы распределили голевую задачу между 7 футболистами. Система размещения в таблице играет злую шутку с сороками: если, будет ничья, то равенство оставит впереди французов. Но на самом деле по 1 баллу не устроит ни одну из команд – позади много желающих обойти их на повороте.

"Карабах" - "Ливерпуль": попадёт ли главный андердог в евровесну?

Позиции в чемпионате: 2 место Лиги Азербайджана - 6 место АПЛ

Очные встречи: не пересекались

Как выбрать из всех этих одновременных матчей самый интересный для просмотра онлайн – не понимаем, но не сказать о именно этом матче невозможно. Ведь нас может ждать настоящая сенсация, если "Карабах" заберет очки у действующего чемпиона Англии и получит один из трех шансов на Топ-8. После ужаса в АПЛ и поражения 3:2 от "Борнмута", команда Слота получила еще больше критики и потенциальная потеря места в Топ-8 станет последней каплей возмущения. И это на фоне "Арсенала", который даже ничьей с "Кайратом" обеспечит себе победу в группе на 36 команд. Азербайджанский клуб на 90% гарантировал себе продолжение еврокампании в феврале, но англичан никогда не побеждал. Их календарь получился откровенно легким и финальное испытание ждет именно сегодня. А это изрядная возможность перед домашней публикой посягнуть на лучшие места зоны плей-офф. А еще – пронести дальше статус главного андердога турнира.