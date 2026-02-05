Российская экономическая система держится только на жёстком ручном управлении. Это свидетельствует о глубоком структурном расстройстве. Реальный сектор экономики России переживает один из самых глубоких кризисных этапов. Он характеризуется ростом изоляции, отсутствием прозрачности и прогрессирующей нестабильностью. Финансовая система РФ функционирует в режиме "управляемого хаоса". Сокрытие реалий стало составной частью государственной политики. Центробанк России практически отказался от международно принятых стандартов открытости. С 2027 года банки будут публиковать только обобщённые данные о владельцах. Около трети российских предпринимателей прогнозируют закрытие бизнеса в течение следующих полугода. Банки отказывают 90% клиентов в потребительских кредитах. В то же время, доходность ломбардов выросла на 54% за год, что вызвано проблемами в банковском секторе.

Видео дня

Доходы России от продажи энергоресурсов в 2026 году, вероятно, составят лишь 22% всех поступлений в бюджет против прежних 40-50%. Бюджет РФ практически стал военным. Более 40% всех расходов направляется на безопасность и оборону. За первые девять месяцев 2025 года военные расходы России достигли 11,8 триллиона рублей. Это в четыре раза больше, чем в 2021 году. Ежедневно война поглощает 43,4 млрд рублей. Это составляет 44% всех федеральных налоговых поступлений. Параллельно Россия всё больше зависит от Китая. Оттуда поступает до 87% критически важных для военной промышленности товаров.

Резервный фонд РФ сократился примерно до 50 млрд долларов. Это вдвое меньше по сравнению с началом войны и может быть исчерпано в течение 2026 года. Дополнительный удар по Москве нанесла ситуация на нефтяном рынке. Индия объявила о сокращении закупок российской нефти на 28%. Поэтому Россия вынуждена хранить на танкерах около 140 млн баррелей непроданного сырья. Затем президент США Д. Трамп заявил, что премьер-министр Индии Моди согласился вообще не покупать российскую нефть. Трамп считает, что Индия возобновит закупки венесуэльской нефти. Он подчеркнул, что Нью-Дели будет покупать её "вместо иранской". Это означает замену российского импорта, на который Индия опирается как третий крупнейший импортер нефти в мире. Таким образом США уменьшают зависимость ключевых азиатских рынков от российского сырья. Оказывают конкурентное давление на российскую нефть Urals. Перераспределяют энергетические потоки в пользу других поставщиков.

Отдельно Трамп пригласил Китай присоединиться к этой схеме. Он заявил, что "Китай приветствуется и заключит прекрасное соглашение по нефти". Хотя детали не были озвучены, сигнал чёткий. Пекину предлагают альтернативу российской нефти. В перспективе это может подорвать ключевой канал валютной выручки Кремля. На фоне таких заявлений и сигналов о деэскалации между США и Ираном цены на нефть рухнули почти на 5%. Есть самое резкое однодневное падение за полгода. Brent снизился до примерно $66 за баррель. WTI до примерно $62 за баррель. Рынок среагировал снятием "геополитической премии", что ещё больше отразилось на доходах экспортёров.

Для России последствия критичны. Более 40% доходов бюджета РФ формируются за счёт экспорта нефти и газа. Падение цен уменьшает маржу. Венесуэльская нефть вытесняет российские объемы из Индии. Впоследствии возможно и из Китая. В условиях глобального избытка предложения и возобновления венесуэльской добычи доходы Кремля могут критически сокращаться. Это десятки миллиардов долларов ежегодно, что напрямую усложняет финансирование военных операций.

Вышел прогноз российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, близкий к правительству РФ. В ближайшие три года реальные зарплаты будут расти только на 1%. В 2023-2024 гг. реальные зарплаты выросли на 8,2% и 9,7%. Но в 2025 году началось торможение. Ситуация в российской экономике ухудшается, потому наращивать зарплаты прежними темпами невозможно. Рост замедляется, доходы компаний падают, инвестиции перестали расти. Рентабельность в большинстве отраслей опустилась ниже ставок по кредитам. В целом в экономике России стагнация, даже стагфляция. Периодическое повышение зарплат подходит к концу. Всё больше предприятий не смогут обеспечить его рост. В составе ВВП оплата труда практически вытеснила другие компоненты доходов. Прежде всего, валовую прибыль.

В России также рекордное падение выдачи кредитов наличными. В 2025 году был минимум за шесть последних лет. За 2025 год выдали 18,23 млн. таких ссуд на 3,37 трлн. рублей. Это на 40% меньше по количеству и на 41% по объему по сравнению с 2024 годом. Сокращение количества кредитов наличными деньгами в России является сигналом серьёзных проблем в экономике. Есть симптом более глубоких процессов, это не отдельное явление. За этим сокращением стоят высокие процентные ставки. Центральный банк РФ проводит жёсткую монетарную политику. Кредиты становятся слишком дорогими, спрос резко падает. Обслуживание старых долгов усложняется. В целом это признак инфляционного давления и нестабильности, а не здоровой экономики. В российских реалиях потребительские кредиты наличными часто заменяют реальный рост доходов. Они используются для покрытия базовых расходов, а не только покупок. Когда их становится меньше, это почти всегда означает стресс в финансовой системе или среди населения. В общем, сокращение кредитов наличными деньгами в России отражает падение платежеспособности населения. Свидетельствует о проблемах банковского сектора, а также является маркером структурных проблем экономики.

При этом налоговые органы РФ требуют от бизнеса доплатить налоги за периоды более трёх лет назад. Эксперты связывают этот тренд с растущими проблемами дефицита российского бюджета. Давление на бизнес усиливается по мере нарастания проблем российского бюджета. В 2025 г. он был сведен с дефицитом в 5,7 трлн. рублей. Это стало рекордным со времён пандемии. В этом году правительство РФ планировало уменьшить "дыру" в казне до 3,8 трлн. рублей. Но не суждено. Правительство столкнулось с обвальным падением нефтегазовой прибыли. Цены на нефть Urals в январе 2026 года опустились до $35-37 за баррель вместо $59, заложенных в бюджет. В результате российская казна в первом месяце 2026 года получила всего 415 млрд. рублей налогов с нефти и газа. Это стало минимумом с 2020 года. Санкции, хоть и постепенно, приводят к накоплению фискальных проблем. Они усложняют поддержку бюджетной стойкости. При сохранении текущих цен на нефть и курса рубля бюджет может недополучить около 3 трлн. рублей нефтегазовых доходов

Российский бизнес ещё не успел привыкнуть к существенному повышению налога на добавленную стоимость. Но правительство РФ уже обсуждает введение новых налогов и уже существующих. Власти стремятся спасти федеральный бюджет от падения нефтегазовых доходов. Такое падение в начале 2026 г. резко ускорилось. Поэтому министерство финансов подготовило проект указа о введении экспортных пошлин на алмазы. Министерство природных ресурсов и экологии резко подняло сборы с бизнеса за влияние на окружающую среду. В металлургии в 2026-2030 годах эти сборы увеличатся в 9-20 раз. В сфере добычи золота в 15-25 раз, в нефтегазовом секторе – в 5 раз.

В то же время министерство финансов РФ предложило Путину легализовать онлайн-казино и забирать у них 30% выручки в виде налога. В результате федеральный бюджет должен получить около 100 млрд рублей. Министерство финансов также разрабатывает идею введения нового налога на импорт крупных партий непродовольственных товаров. Ожидается, что государство будет продолжать повышать налоги на население и бизнес. Конечно, если не поправится ситуация с ценами на российскую нефть. В настоящее время сырая нефть сорта Urals продается на экспорт по $35-37 за баррель. Отдельные партии для индийских нефтеперерабатывающих заводов уходили по $22-25.

Таким образом, экономика России находится в стадии охлаждения и предкризисной ситуации. Это означает, что Москва должна быть очень заинтересована в переговорном процессе. Кремль делает вид, что его нужно уговаривать для достижения мира. Но на самом деле Путин блефует. Если он не пойдет на мир, то Москву ожидает очень сложный 2026 год и ещё хуже будет 2027 год. Россия может экономически просто не устоять. Если кроме Индии ещё и Китай откажется от российской нефти, это будет означать крах российской экономики. И это следует учитывать во время переговоров в Абу-Даби.