Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере. Фото и видео

Украина и Польша сделали шаг к углублению оборонного сотрудничества, подписав меморандум о совместном производстве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Документ предусматривает взаимодействие предприятий двух стран в производстве вооружения.

Соответствующий документ 5 февраля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск. Последний подчеркнул, что подписанное письмо уже имеет практическую основу и подкреплено конкретными шагами.

"Сегодня Украина является, возможно, самым ценным партнером для каждого государства, которое хочет себя вооружать, которое хочет думать о современной защите собственного государства. Не говорю только об амуниции или определенной технике, речь идет и о технологиях, о способе использования искусственного интеллекта в вопросах защиты государства. Итак, есть места сотрудничества, где Украина может дать лучшие вещи в мире, и есть такие, где Польша может дать лучшие", – отметил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что идея такого партнерства прорабатывалась в течение многих месяцев. Она нуждалась в поиске финансирования, а также устранения барьеров, которые препятствовали обмену технологиями между сторонами.

Встреча Зеленского и Туска: что известно

5 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Киев. Главу польского правительства на столичном железнодорожном вокзале встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Впоследствии президент Владимир Зеленский и премьер Польши почтили погибших украинских защитников и защитниц.

На переговорах в Киеве обсудили среди прочего организационные детали и будущий план восстановления Украины, который может быть реализован после окончания войны или прекращения огня.

В частности, речь шла о предоставлении Украине самолетов МиГ. По словам главы государства, Украина имеет список необходимых Польше беспилотников. В то же время во время разговора с премьер-министром Польши Дональдом Туском он прямо отметил приоритеты нашего государства. Зеленский подчеркнул, чтобы "пройти зиму", стране нужны соответствующие средства ПВО.

